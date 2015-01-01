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ज्ञापन:परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया

भरतपुर2 दिन पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला संयोजक अंकित मंगल के नेतृत्व में छात्रों ने महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के कुलपति को यूजी तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन मेंं कहा है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

यदि परिणाम समय से नहीं आया तो विद्यार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार संस्थान में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष दिनेश भातरा ने बताया कि विश्वविद्यालय को छात्रों के हित के ध्यान में रखते हुए निर्णय करना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में प्रान्त कार्यकारिणी सदस्य संजय फौजदार , जिला संगठन मंत्री राजकुमार गौतम, पवन चिकसाना, दौलत शर्मा, मान प्रताप सिंह मौजूद थे।

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