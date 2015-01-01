पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:आत्मरक्षा प्रशिक्षण को निरस्त कर ऑन लाइन प्रशिक्षण कराने की मांग को लेकर एडीएम को दिया ज्ञापन

भरतपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने कोविड-19 के बढ़ते खतरे व सर्दियों को देखते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण को निरस्त कर ऑन लाइन प्रशिक्षण की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के आदेश पर जिले में शिक्षिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण चल रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते खतरे एवं शीतलहर को देखते हुए यह प्रशिक्षण न्याय संगत नहीं है।

साथ ही महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र पर आने जाने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस वजह से राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने जिले में संचालित आत्मरक्षा प्रशिक्षण को निरस्त कर ऑन लाइन प्रशिक्षण कराने की मांग को लेकर का एडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन जिलाध्यक्ष तुहीराम चौधरी के नेतृत्व में हेमराज, लाखन सिंह, सुरेन्द्र सिंह, कुंवर सेन, अनुराग सिंह आदि शिक्षक नेताओं ने दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें