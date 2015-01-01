पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धर्म- समाज:बुध का धनु राशि में प्रवेश, 20 दिन तक खरीदारी का शुभ योग

भरतपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गुरुवार को बुध ग्रह राशि वृश्चिक से निकल कर सम राशि धनु में प्रवेश कर गए। जो 20 दिन तक सूर्य के साथ यहीं युति बनाएंगे और 4 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे। बुध ग्रह धनु राशि में मित्र और शत्रु दोनों ही होते है। इसलिए इन्हें सम कहा जाता है। सूर्य के साथ युति करने से बुध शुभ प्रभाव दिखाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन से धन का संचार पुन: आरंभ होगा।

पिछले दिनों बुध ग्रह वृश्चिक राशि में होने से धन का अभाव सा था, अब धनु राशि में बुध के आने से लोगों के जेब मे धन आने लगेगा। इससे खरीदारी का योग बन रहा है। इससे बाजार में तेजी आएगी। ज्ञात रहे कि बुध ग्रह को धन, मीडिया, बुद्धि आदि का कारक माना जाता है। वर्तमान संवत् के राजा भी बुध है। पांच जनवरी तक बुध ग्रह धनु राशि में रहेंगे।

बुध के कुप्रभाव से बचने के लिए गणेश मंत्र का जप करना चाहिए। महंत कृष्णदास के मुताबिक शास्त्रों में मलमास के बीच खरीदारी की मनाही नहीं है। अगर अति-आवश्यक हो तो चीजें खरीदने में कोई समस्या नहीं है। वाहन आदि भी खरीदे जा सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें