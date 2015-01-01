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लापरवाही:3 साल तक नहीं बदला मीटर ‌43 हजार रुपए का बिल रद्द

भरतपुर3 घंटे पहले
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डिस्कॉम कर्मियों ने शिकायत के बावजूद 3 साल तक खराब मीटर नहीं बदला। बल्कि एवरेज के हिसाब से बिल वसूलता रहा। नया मीटर लगाने के साथ ही पिछला बकाया बताते हुए एक साथ 43 हजार रुपए का बिल भेज दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने लंबे समय बाद अत्यधिक बिल भेजने को गलत मानते हुए विवादित बिल निरस्त कर दिया।

साथ ही ग्राहक को पांच हजार रुपए हर्जे-खर्चे के तौर पर भी दिलाए हैं। नदबई स्थित पशु आहार संयत्र निवासी बजरंग सिंह की शिकायत थी कि उसका बिजली का मीटर मई 2010 में खराब हो गया था। जेवीवीएनएल ने एवरेज आधार पर औसतन 2500 रुपए का बिल भेजना शुरू कर दिया।

3 साल बाद अप्रैल,2013 में उसका मीटर बदला गया। इसके बाद मई 2013 में उसे 43597 हजार रुपए का बिल भेजा। इसमें 39368 रुपए पिछला बकाया दिखाया गया था। आयोग ने कहा कि कंपनी नया मीटर लगने के शुरुआती 6 महीने की औसत रीडिंग के हिसाब से नया बिल जारी करे।

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