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अवैध खनन:खनिज अभियंता ने मामला पुलिस में रिपोर्ट कराई

भरतपुर2 घंटे पहले
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  • एक साल पहले अवैध खनन से भरी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली, न ट्रैक्टर छूटे, न पैनल्टी दी

करीब एक साल पूर्व 14 नवंबर 2019 को खनिज विभाग एवं पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नेशनल हाईवे से अवैध बजरी से भरे तीन ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जब्त किए थे। जब्त ट्रैक्टर ट्रालियां तभी से यातायात पुलिस की कस्टडी में खड़े हुए हैं, लेकिन आरोपी ट्रैक्टर चालकों ने अभी तक न तो पैनल्टी ही जमा कराई और न ही ट्रैक्टरों को छुड़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं।

इसे लेकर खनि अभियंता अशोक कुमार ने सेवर थाना पुलिस में आरोपी ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में 14 नंवबर 2019 को बगैर रवन्ना और टीपी के अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहे तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्ती के बाद से ही खड़े हैं, लेकिन उनके आरोपी चालकों और मालिकों द्वारा अभी तक न तो पैनल्टी ही जमा की है और न ही ट्रैक्टरों को छुड़वाने के लिए कोई प्रयास किए हैं, इसलिए आरोपी ट्रैक्टर चालक धौलपुर के बिचौला निवासी वीरेंद्र, धौलपुर निवासी सोनू और फतेहाबाद यूपी निवासी अरविंद के खिलाफ कानून कार्यवाही अमल में लाई जाए।

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