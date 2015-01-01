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कार्रवाई:सोशल मीडिया पर दी मंत्री को धमकी, पार्षद किशोर सैनी गिरफ्तार पाबंद कर जमानत पर छोड़ा

भरतपुर2 घंटे पहले
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आरोपी

सोशल मीडिया पर मंत्री को धमकी देने वाले पार्षद किशोर सैनी को मथुरा गेट पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। करीब 6 घंटे हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने उसे जमानत पर छोड़ दिया। आरोप है कि वार्ड-31 के पार्षद किशोर सैनी ने 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी।

इसमें लिखा था कि मंत्री जी जांच अधिकारी के स्थानांतरण से कुछ नहीं होगा। गुर्जर समाज डरपोक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत हो तो बिना सुरक्षा के भरतपुर शहर में घूमकर दिखाओ। भरतपुर आपका स्वागत करना चाहता है। जय श्री राधे। धमकी भरी इस पोस्ट को लेकर सैनी को धारा 151 में गिरफ्तार किया गया।

बाद में शाम करीब 6 बजे एडीएम सिटी संजय गोयल के समक्ष पेश किया गया। जहां से नेक चलनी के लिए पाबंद कर दिया गया। इधर पार्षद सैनी की गिरफ्तारी पर पार्षदों ने विरोध जताया है। इनका कहना है कि पुलिस ने निर्दोष पार्षद को न केवल बेवजह गिरफ्तार किया बल्कि अर्द्ध नग्न अवस्था में थाने के लॉक अप में भी रखा।

वहीं पार्षद किशोर सैनी ने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए एक बड़े नेता के कहने पर की गई है। लेकिन, इस आंदोलन को अब और तेज किया जाएगा।

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