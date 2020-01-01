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ये रिश्ता क्या कहलाता है:दुकानदार से इतनी मुहब्बत कि रोज कचौड़ी का नाश्ता करने आता है लंगूर, ग्राहक होने पर करता है धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार

भरतपुर23 मिनट पहले
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बौला कचौड़ी वाले के यहां शौक से कचौड़ी खाता लंगूर। - Dainik Bhaskar
बौला कचौड़ी वाले के यहां शौक से कचौड़ी खाता लंगूर।
  • कचौड़ी के साथ जलेबी और मिठाई भी खाता है, भोला की सभी दुकानदारों से है दोस्ती

बृज क्षेत्र में कचौड़ी का नाश्ता मशहूर है। इन कचौड़ियों का स्वाद एक लंगूर का इस कदर भाया है कि वह हर दिन कचौड़ी का नाश्ता करने के लिए बिजली घर चौराहा स्थित बौला कचौड़ी वाले की ठेल पर पास आता है। दुकानदार और लंगूर में अगाढ़ रिश्ता है। वह उस कचौड़ी परोस कर देता है।

लंगूर में समझदारी और धैर्य इतना है कि वह ग्राहकों की भीड़ होने पर अपनी बारी का इंतजार करता है। नाश्ते और इंतजार में लंगूर करीब आधा घंटे तक ठहरता है। इसके बाद कहां जाता है, किसी को पता नहीं। भरतपुर शहर में लंगूर प्रजाति इक्का-दुक्का ही है।

बंदरों का जरूर जमघट है किंतु इस लंगूर ने बिजली घर के आसपास के दुकानदारों का दिल जीत रखा है। खास मोहब्बत बौला कचौड़ी वाले से है। बौला का भी लंगूर के प्रति प्यार झलकता है। इसलिए बौला हर दिन पहले घान में से एक कचौड़ी लंगूर को निकाल कर रखता है।

बौला कचौड़ी वाले के ठेले पर बैठा लंगूर।
बौला कचौड़ी वाले के ठेले पर बैठा लंगूर।

बौला ने लंगूर का नाम रखा भोले
बौला ने लंगूर का नामकरण कर भी कर दिया है। वह लंगूर को भोले के नाम से पुकारता है। बौला ने बताया, मैं तो उन्हें हनुमानजी का रूप मानकर सम्मान करता हूं। भोले कहां से आता है और कहां जाता है मुझे पता नहीं।

उसने कभी मेरा अथवा ग्राहकों का नुकसान नहीं पहुंचाया इसलिए अब मोहब्बत हो गई है। लंगूर कचौड़ी खाने के बाद कभी-कभी जलेबी और मिठाई का भी स्वाद उड़ाता है। इसके अलावा फल खाना भी पसंद है चूंकि वह आसपास के दुकानदारों का चहेता है इसलिए कोई उसे उसकी पसंद की चीज देने से नहीं कतराता।

लंगूर की प्रवृति शांत और शाही, जल्द होती है इंसानों से दोस्ती
वन्य जीवन विशेषज्ञ लक्ष्मण सिंह सिकरवार का कहना है कि लंगूर शांत और शाही प्रवृत्ति का जीव है, शाकाहारी है। इनसानों से अक्सर दोस्ती कर लेता है चूंकि शहर में लंगूर नहीं है। इसलिए दुकानदारों का अतिरिक्त प्रेम है। इसलिए लोगों ने उसे कचौड़ी, जलेबी आदि खिलाना सिखा दिया है। किंतु लंगूर को कचौड़ी, जलेबी और मिठाई खाना और खिलाना उचित नहीं है क्योंकि यह उसका नेचुरल फूड नहीं है।

रिपोर्ट: प्रमोद कल्याण

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