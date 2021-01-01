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धर्म-उत्सव:कैथवाड़ा में गुरु गोविंद सिंहजी के 354 वें प्रकाश उत्सव पर निकाला नगर कीर्तन

कैथवाड़ा2 घंटे पहले
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  • जुलूस में गतका पार्टी ने दिखाए करतब

कस्बा कैथवाड़ा में सिख समाज की और से रविवार को गुरु गोविंद सिंह जी का 354 वां प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिसमें सभी कस्बावासियों ने भाग लिया। सेवादार कलवंत सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार गुरु गोविंद सिंह जी का 354 वां प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिसमें रविवार को गुरुगोविंद की याद में जुलूस निकाला तथा लंगर छका गया।

जुलूस में मुख्य रूप से भरतपुर से आई गतका पार्टी आकर्षण का केंद्र रही। गतका पार्टी द्वारा पट्टेवाजी, तलवारवाजी, व कई तरह के करतब दिखाए गये। गतका पार्टी के सदस्यों ने अपने शरीर पर ट्रेक्टर चढ़ाकर तथा आंख बंद कर शरीर पर हथोड़े से नारियल तोड़ना, आंख बंद कर तलवार से केला काटना और बर्फ की सिल्ली के ऊपर लेटकर शरीर पर हथोड़े मारना आदि करतब दिखाये।

नगर कीर्तन में पंज प्यारे निशान साहब का झंडा लेकर चल रहे थे। नगर कीर्तन कस्बे के प्रमुख रास्ते से निकाला गया।जुलूस के बाद गुरु ग्रन्थ साहिब का भोग लगाया गया। तथा अरदास की गई। उसके बाद लगभग एक हजार लोगों ने गुरुद्वारे में बाबा का लंगर छका। लंगर के प्रसाद में दाल रोटी की व्यवस्था की गई।

इससे पहले 29 तारीख से गुरुद्वारे में श्री अखण्ड पाठ प्रारम्भ किया गया। तथा पांच दिन से लगातार प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुद्वारे के सेवादार ज्ञानी सुखदेव सिंह, कलवंत सिंह, बलजीत सिंह, मान सिंह, बच्चू सिंह, जोगा सिंह, सरदार अंकुश सिंह आदि ने भाग लिया।

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