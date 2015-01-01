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ठंड के साथ मनेगी दीपावली:रात के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट, 11 डिग्री पर आया, जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हुई तो पहनने पड़ सकते हैं स्वेटर

भरतपुरएक घंटा पहले
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रेलवे अब मोबाइल पर देगा ट्रेन लेट होने का अलर्ट

कई दिन बाद गुरुवार से रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। करीब 1.5 डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ का केंद्र अफगानिस्तान के आसपास होना है। लेकिन शुक्रवार को इसका असर जम्मू-कश्मीर में भी दिखाई देने की संभावना है। इससे पहाड़ों में नमी बढ़ेगी।

बर्फबारी होने की भी संभावना बन सकती है। अगर हवा चली तो दीपावली की शाम हमें स्वेटर पहनने की स्थिति आ सकती है। मौसम विशेषज्ञ आर. के. सिंह का कहना है कि फिलहाल दिन के तापमान में गिरावट का दौर रुक गया है। गुरुवार को दिन का तापमान 0.5 डिग्री बढ़त के साथ 28.3 डिग्री रहा।

इसकी वजह हवा की गति थमना है। गुरुवार को हवा की गति 0.1 किलोमीटर प्रतिघंटा थी। आर्द्रता 75 प्रतिशत पहुंच गई है। इधर, दो दिन से शहर में धुंध बढ़ी है क्योंकि हवा में धूल के कण ज्यादा हैं। क्योंकि दिल्ली की ओर से उत्तरी हवा आ रही हैं, इससे भी हमारे यहां भी प्रदूषण देखने को मिला है।
आयुर्वेद सलाह; गुनगुने पानी का सेवन करें
मौसम में बदलाव के कारण सुबह-शाम की सर्दी से बचने की जरूरत है। डॉ. चंद्रप्रकाश दीक्षित का कहना है कि ठंड से धुंध भरे मौसम की वजह से श्वांस रोगियों में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए गुनगुने पानी का सेवन शुरू करें। अगर सुबह-शाम सैर को जा रहे है तो गले और सिर को ऊनी कपड़े से ढंककर रखें। मास्क अवश्य लगाएं।

रेलवे अब मोबाइल पर देगा ट्रेन लेट होने का अलर्ट
इधर, धुंध छाने के साथ ही रेलवे ने भी ट्रेनों में होने वाली देरी और यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए अलर्ट देना तय किया है। इसमें रिजर्वेशन वाले यात्रियों के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ट्रेन के लेट होने की जानकारी मिलेगी, जिससे वे रेल यात्रा को लेकर अपडेट रहें।

अभी धुंध बढ़ेगी, दृश्यता घटेगी : गुरुवार को दृश्यता घटकर आधी रह गई। सामान्य तौर पर दृश्यता 4 किमी रहती है, लेकिन गुरुवार को सुबह के समय दृश्यता 2.5 किमी रिकॉर्ड हुई। जबकि शाम को 2 किमी रही। वातावरण में धूल के कण तैर रहे हैं, जो ऊपरी सतह तक नहीं जा पा रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ा है।

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