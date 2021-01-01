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अब दम तोड़ रहा कोरोना:पिछले 2 दिन में नहीं निकला कोई पॉजिटिव, एक्टिव केस भी सिर्फ 6, रिकवरी रेट 98.61 प्रतिशत

भरतपुर3 घंटे पहले
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  • प्रदेश में बुधवार काे मिले सिर्फ 92 संक्रमित, 33 में से 16 जिलाें में एक भी केस नहीं

भले ही अब कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन आ गई है। लेकिन, यह संक्रमण अब दम तोड़ रहा है। भरतपुर सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले देश के 27 जिलों में शामिल हैं। जहां नए केसों की संख्या नगण्य सी है। पिछले दो दिन से जिले में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला है। जबकि जिले एक्टिव केसों की संख्या भी सिमटकर केवल 6 रह गई है। हमारी रिकवरी रेट 98.61 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

हम बहुत जल्द 100 प्रतिशत रिकवरी रेट वाले जिलों में शामिल होने वाले हैं। सुखद बात यह है कि भरतपुर जिले में कोरोना से होने वाली मौतों पर दिसंबर, 2020 में ही विराम लग गया था। शुक्र है कि 29 दिसंबर के बाद ऐसा कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है। स्थिति यह है कि नवंबर और दिसंबर के पहले सप्ताह में जहां 95-96 नए केस आ रहे थे। वहीं जनवरी-फरवरी के पहले सप्ताह में नए केस 3 से शून्य पर आ गए हैं। आरबीएम अस्पताल का कोरोना वार्ड, कोविड केयर सेंटर और डे-केयर सेंटर पहले ही खाली हो चुके हैं।

93 एक्टिव केस से हुई थी जनवरी की शुरुआत जनवरी का महीना काेराेना से निजात दिलाने के लिए बेहद सुखद रहा। जनवरी महीने के शुरुअात में 93 एक्टिव केस थे। जाे महीने के समाप्त होने से अब तक 3 ही हैं।
^अब तक 2 लाख 1 हजार 830 सैंपल लिए गए हैं। इनमें 9075 पॉजिटिव निकले हैं। जबकि इनमें से अब तक 8949 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर इस सप्ताह की बात करें तो 1 फरवरी को 3 नए केस निकले थे। इसके बाद दो दिन से नए केसों की संख्या शून्य है।
-डॉ. कप्तान सिंह , सीएमएचओ भरतपुर

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