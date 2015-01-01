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  • Now Horse Racing And Procession Clearance Will Be Possible, Action Will Be Taken If More Than 100 Guests Are Invited To The Wedding.

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बड़ी राहत:अब घुड़चढ़ी और बारात निकासी हो सकेगी, शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाए तो होगी कार्रवाई

भरतपुर22 मिनट पहले
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भास्कर अपील-कोरोना की फ्री खरीद से इस तरह हमें खतरे में मत डालिए
  • शादी की सूचना एसडीएम को देना जरूरी, बैंड, लाइट और घोड़ी वाले मेहमानों में नहीं गिने जाएंगे
  • 25 से 11 दिसंबर तक होंगी 1200 शादियां

हम लोगों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। पिछले 20 दिन में 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। शुक्रवार को भी 45 नए केस सामने आए हैं। जबकि एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अब तक 99 लोग जान गंवा चुके हैं।

इससे सरकार और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि देव उत्थान एकादशी यानि 25 नवंबर से शादियां शुरू हो रही हैं। 11 दिसंबर तक जिले में 1200 से ज्यादा शादियां होनी हैं। इनमें अनुमानित 2.50 लाख लोग इधर से उधर होंगे। इस दौरान थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए जिला प्रशासन ने फिर से मेहमानों की संख्या 100 तक सीमित कर दी है। लेकिन, घोड़ी, बैंडवाले, लाइट वाले और वेडिंग मैनेजमेंट से जुड़े कर्मचारी इनमें शामिल नहीं होंगे।

शादी की सूचना संबंधित एसडीएम को पहले ही देनी होगी। इसके साथ ही राहत की बड़ी बात यह है कि अब घुड़चढ़ी भी हो सकेगी और बारात की निकासी भी। भात-चाक और गौरी पूजन जैसे कार्यक्रमों पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन, बैंडवादक 12, लाइट वाले 6 और घोड़ी वाला एक व्यक्ति ही होगा। अगर किसी शादी में मेहमानों की संख्या 100 से ज्यादा पाई गई तो आयोजकों के साथ ही वेडिंग प्लानर पर भी कार्रवाई हो सकती है।

जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने सभी एसडीएम से कहा है कि शादियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। इधऱ, वेडिंग प्लानर जितेंद्र गोयल का कहना है कि 25 नवंबर को ही 200 से ज्यादा विवाह होने हैं। इसलिए बाजार में खरीदारों की भीड़ है।

मुश्किल यह है कि लोग समूह में आकर खरीदारी कर रहे हैं। इससे कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा है। संभवतः इसीलिए कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। गोपाल बैंड के प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि शुक्रवार को बैंड, लाइट और घोड़ी वाले जिला कलेक्टर से जाकर मिले थे। उन्होंने अनुमति दे दी हैै।

यह आग्रह नहीं चेतावनी है क्योंकि आपको न तो अपनी जान की फिक्र है, ना अपनों की
दीपावली से उत्साहित भरतपुर अब शादियों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ओर जाता दिख रहा है। कोरोना अभी गया नहीं है। मत भूलिए- जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीन अभी आया नहीं हैंं हम वैक्सीन की तरफ ना चले जाएं। यूरोपीय देशों में कोरोना ने दोबारा लॉकडाउन करवा दिया।

भारत में ही अहमदाबाद में रात 9 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हम बंदिशों और सख्ती के पक्ष में नहीं हैं, मगर सच यही है कि कोरोना को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर जागरुकता कमजोर पड़ी तो सख्ती होगी ही होनी भी चाहिए।

शादी में थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश जरूरी
आयोजकों को संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचना देते वक्त भरोसा दिलाना होगा कि विवाह कार्यक्रमों के दौरान सभी अतिथि फेस मास्क लगाकर रखेंगे। सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। प्रवेश एवं निकास गेट पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

रेलिंग्स, डोर हैंडल आदि बार-बार सेनेटाइज करने होंगे। गाइडलाइन के .उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत जुर्माना एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अब जिंदल अस्पताल में भी भर्ती हो सकेंगे कोरोना पॉजीटिव, कलेक्टर ने बनाई समन्वय कमेटी
इधर, अब संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम के अलावा प्राइवेट अस्पताल जिंदल हास्पिटल में भी कोरोना पॉजीटिव रोगियों का इलाज हो सकेगा। इस अस्पताल में यह सुविधा एक-दो दिन में ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर ने समन्वय कमेटी बनाई है।

जिसमें एडीएम सिटी राजेश गाेयल, सीएमएचओ डॉ. लक्ष्मणसिंह और डॉ. लोकेश जिंदल को रखा है। उन्होंने बताया कि आक्सीजन सिलेंडर की कोई नहीं है। फिर भी आक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। कोविड केयर सेंटर में भी आक्सीजन व्यवस्था बढ़ा रहे हैं।

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