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कारोबार:पहली बार तेल मिलें हुईं बंद, बाजार में सरसों उपलब्ध ही नहीं

भरतपुर3 घंटे पहलेलेखक: प्रमोद कल्याण
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  • भिंड-मुरैना से लेकर कोटा-बारां, गंगानगर तक 350 तेल मिलें हैं
  • हर माह 9 लाख टन सरसों की करती हैं पिराई

कोरोनाकाल की लॉकडाउन अवधि में पूरे जोरशोर से चला सरसों तेल उद्योग अब अनलॉक टाइम में भी पिछले एक माह से लॉक है। कारण यह है कि बाजार में कच्चा माल यानि सरसों की भारी किल्लत। माल उपलब्ध नहीं होने से मिलों में करीब महीने भर से तेल पिराई का काम बंद है। ऐसा सरसों तेल कारोबार के इतिहास में पहली बार हुआ है।

यह हाल करीब सवा महीने और रहेगा। यानी अब नई सरसों की आवक होने पर ही तेल मिलों का चक्का घूमेगा। यह हाल सिर्फ भरतपुर की तेल मिलों का ही नहीं, बल्कि सरसों बैल्ट यानी मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी से लेकर गंगानगर तक है। भरतपुर सरसों का मुख्य गढ़ है। इसलिए यहां का तेल उद्योग इन दिनों सन्नाटे का सामना कर रहा है।

मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन आफ इंडिया के महासचिव कृष्ण कुमार अग्रवाल कहते हैं कि कोरोनाकाल में सरसों तेल की जबरदस्त डिमांड थी। तेल मिलों ने डेढ़ से दोगुनी क्षमता के साथ सरसों की क्रशिंग (पिराई) की थी। इसलिए समय से पहले सरसों के स्टाक खत्म हो गए। इसलिए इक्का-दुक्का तेल मिलों को छोड़कर सभी में काम बंद है। अब मार्च में नई सरसों आने पर ही काम शुरु होगा। उल्लेखनीय है कि पूरी सरसों बैल्ट में करीब 350 बड़ी तेल मिले हैं। ये मिलें हर महीने लगभग 9 लाख टन सरसों की पिराई करती हैं।

लॉकडाउन में तेल की खपत बढ़ने से बिक चुकी है सरसों, नेफेड में भी स्टॉक नहीं

लॉकडाउन में तेल की खपत बढ़ी तो सरसों पहले ही बिक गई। मप्र और राजस्थान के नेफेड का स्टाक क्लियर हो चुका है। हरियाणा नेफेड में भी करीब 25 हजार टन का स्टाक है। मिल मालिक दीनदयाल गोयल ने बताया प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी भरतपुर में बुधवार को भाव 5900 थे।

ये भी हैं कारणः नई सरसों आने में देरी

नई सरसों की आवक में अभी करीब महीने भर की देरी है। हालांकि प्रतापगढ़, नीमच, नींबाहेडा, कोटा मंडी में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। लेकिन, इसमें सरसों में नमी बहुत है और भाव भी तेज हैं। प्रमुख आढ़तिया भूपेंद्र गोयल के मुताबिक इन मंडियों में बुधवार को नई सरसों के भाव 5600 रुपए क्विंटल थे। इसमें पड़ता नहीं है और नमी होने से तेल का रंग हरा रहता है।

देश में इस साल 100 लाख टन से अधिक उत्पादन का अनुमान
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के निदेशक पीके राय का कहना है कि इस साल सरसों की फसल काफी हेल्दी और अच्छी है। मौसम अनुकूल रहने से एरिया भी बढ़ा है। देश में इस साल 100 लाख टन से अधिक उत्पादन होने की संभावना है। इसलिए मिलर्स को सरसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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