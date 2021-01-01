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कोरोना:एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, एक माह में नहीं हुई एक भी मौत

भरतपुर2 घंटे पहले
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जिले में कोरोना काफी हद तक कन्ट्रोल है। रविवार को एक नया रोगी रोगी निकला है, जबकि जनवरी के पूरे माह में एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 98.60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जिले में रविवार तक 201379 सैंपल लिए जा चुके थे। इनमें 9072 संक्रमित निकले हैं, जबकि 120 लोग जान गंवा चुके हैं। अबतक 8945 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 7 है और इनके भी जल्दी ठीक होने की उम्मीद है।

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