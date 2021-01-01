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जमीन के लिए खूनी संघर्ष:भरतपुर में दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, पथराव भी हुआ; एक की मौत, 3 महिला समेत 10 घायल

भरतपुरएक घंटा पहले
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घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। - Dainik Bhaskar
घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
  • भतरपुर जिले के बयाना क्षेत्र के चीखरू गांव में सोमवार सुबह हुई वारदात

भतरपुर जिले के बयाना में सोमवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में चले लाठी-डंडों व पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दोनों पक्षों की 3 महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। उन्हें भरतपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना चीखरू गांव की है।

एसएचओ मदन मीणा ने बताया कि गांव चीख़रू में भूरी सिंह जाटव व सामंता जाटव पक्षों के खेत आसपास हैं। खेत की जमीन को लेकर दोनों पक्षों में सोमवार सुबह विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और लाठी डंडे चलने के साथ ही पथराव शुरू हो गया। झगड़े में 55 वर्षीय रामदयाल जाटव की मौत हो गई।

अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों से ली जानकारी
सूचना पर डिप्टी एसपी अजय कुमार शर्मा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से घटना की जानकारी ली। बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर भी गए। वहीं, पुलिस ने सीएचसी में मृतक रामदयाल जाटव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया है।

घटना की जानकारी लेने अस्पताल पहुंची पुलिस।
घटना की जानकारी लेने अस्पताल पहुंची पुलिस।

ये हुए घायल
पुलिस ने बताया कि वादरात में एक पक्ष के सामंता, सियाराम, उदय सिंह, आकाश, रिंकेश व सुनीता घायल हैं। जबकि दूसरे पक्ष के भूरी सिंह, मुमताज, शिमला व राधेश्याम घायल हो गए हैं। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

(रिपोर्ट- महेश शर्मा, बयाना)

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