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रेल यात्रा:पश्चिम एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनों का संचालन फिर शुरू

भरतपुर3 घंटे पहले
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कोटा रेल मंडल के हिंडौन सिटी-बयाना रेल खंड पर डुमरिया-फतेहसिंहपुरा रेलखंड के किलोमीटर 1155/1156/20-22 पर गुर्जर आंदोलन के चलते रेल यातायात बाधित होने के कारण इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को निरस्त अथवा परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा था।अब गुर्जर आंदोलनकारियों द्वारा आंदोलन समाप्त करने के परिणामस्वरूप इस रेल खंड पर रेल यातायात फिर से चालू कर दिया गया है।

कोटा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक एके पाल ने बताया कि गुरुवार को परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 02264 हजरत निजामुद्दीन-पुणे एक्सप्रेस स्पेशल, 02918 हजरत निजामुद्दीन-अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल तथा 02925 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल अपने उचित मार्ग से होकर गन्तव्य को जाएगी। पहले ये तीनों ट्रेन रूट बदलकर चलाई जा रही थी, लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद रेलवे ने इनको पूर्व निर्धारित मार्ग से चलाने के आदेश जारी कर दिए।

इसके अलावा अवध एक्सप्रेस भी पुराने मार्ग से होकर ही चलेंगी। उल्लेखनीय है कि हिंडौन सिटी-बयाना रेल मार्ग से होकर लंबी दूरी की करीब 32 ट्रेनों का संचालन किया जाता है। गुर्जर आंदोलन शुरू होने से इन ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा था। अब ट्रैक चालू होने से जल्द ही सभी ट्रेनें अपने पुराने रूट से चल सकेंगी।

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