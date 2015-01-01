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कार्यक्रम:सैनी समाज के लोगों ने किया टकसालिया का सम्मान

भरतपुर2 दिन पहले
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सैनी समाज की ओर से डीग से पालिकाध्यक्ष के लिए एक मात्र उम्मीदवार निरंजन टकसालिया का अभिनंदन किया गया। सैनी समाज विकास समिति छात्रावास के अध्यक्ष जुगल किशोर सैनी, छात्रावास सचिव मुरारी लाल सैनी, भरतपुर नगर निगम पार्षद चतर सिंह सैनी, रामदयाल कुशवाहा ने साफा एवं माला पहनाकर टकसालिया का स्वागत किया। साथ ही डीग और जिले के विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी प्रकार तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भी टकसालिया को निर्विरोध निर्वाचन पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्रसिंह को बधाई दी है।

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