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कार्रवाई:पुलिस ने शराब बनाने की 6 भटि्टयां तोड़ी, 20 हजार लीटर वॉश नष्ट की

भरतपुर22 मिनट पहले
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  • 4 आरोपी पकड़े और 86 लीटर शराब जब्त की

कस्बा कुम्हेर के छापर मोहल्ला एवं डीग क्षेत्र के गांव सुंदरावली, जाटोली एवं दांतलौठी में शुक्रवार को हथकढ़ शराब के नियंत्रण के लिए अभियान पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 86 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई, वहीं 6 भटि्टयों को तोड़ने साथ ही 20 हजार लीटर वॉश को नष्ट किया गया।

सीओ (ग्रामीण) हरिराम मीणा ने बताया कि शुक्रवार को एसएचओ थाना कुम्हेर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता एवं क्यूआरटी टीम को लेकर कुम्हेर कस्बा के छापर मोहल्ला में दविश दी गई। जहां से 6 शराब की भट्‌टियों को तोड़ने के साथ ही करीब 20 हजार लीटर वाॅश को नष्ट किया गया। इसके अलावा मौके से 20 लीटर अवैध कच्ची हथकढ़ शराब जब्त करने के साथ ही आरोपी 40 वर्षीय कल्लू पुत्र समंदर रायसिक्ख निवासी छापर मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार, आबकारी थाना डीग के इंचार्ज रेवत सिंह राठौड ने बताया कि शुक्रवार को डीग क्षेत्र के गांव सुंदरावली, जाटोली और दांतलोठी में अवैध कच्ची हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान सुंदरावली निवासी घनश्याम पुत्र हरेत गुर्जर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 53 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई।

इसी प्रकार, जाटोली थून निवासी अमर सिंह पुत्र उदय सिंह जाट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 लीटर हथकढ़ शराब और दांतलोठी निवासी उदय सिंह पुत्र नेम सिंह जाट के कब्जे से 8 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
आबकारी विभाग ने अप्रेल से अब तक 247 कार्रवाई कर 71 आरोपी किए गिरफ्तार
जिला आबकारी अधिकारी महेश चंद्र भीमवाल ने बताया कि आबकारी विभाग ने 1 अप्रैल से 20 नवंबर तक अवैध शराब के खिलाफ 247 कार्रवाई की हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के धंधे से जुड़े 71 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कार्रवाई दौरान 1180 बोतल देशी मदिरा, 210 बोतल अंग्रेजी शराब, 234 बोतल बीयर, 2025 लीटर हथकढ़ कच्ची शराब एवं 10 लीटर स्प्रिट जब्त की जा चुकी है। 120 भटि्टयां तोड़ी जा चुकी हैं तथा 49 हजार 500 लीटर वॉश नष्ट कराई जा चुकी है।

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