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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:फुल आस्तीन पर दूसरे दिन भी चली पुलिस की कैंची, दो पारियों में 2426 अभ्यार्थियों ने दी परीक्षा, 1088 अनुपस्थित रहे

भरतपुर2 घंटे पहले
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पुलिस भर्ती परीक्षा में एक केंद्र पर लाइन में खड़े अभ्यर्थी, साइड में पड़े जूते एवं फुल आस्तीन के कपड़े।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आए अभ्यर्थियों की फुल बाजू आस्तीन पर दूसरे दिन भी पुलिस की कैंची चली। क्योंकि रोक के बावजूद शनिवार को भी अनेक अभ्यर्थी फुल बाजू की शर्ट पहनकर आ गए। चूंकि उनके पास शर्ट बदलकर आने का वक्त नहीं था। इसलिए पुलिस कर्मियों ने कैंची से काटकर उनकी आस्तीन का हाफ बाजू बना दिया।

इसी तरह परीक्षार्थियों के मोबाइल, केलकुलेटर, ब्लूटूथ, घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टोप्स, लॉकेट, जेवरात, पर्स, डायरी, बडराबटन, ब्रोंच, वैज आदि प्रतिबंधित सामान को कहीं अन्यत्र रखकर आने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया।

नोडल अधिकारी एएसपी डॉ. मूल सिंह राणा ने बताया कि शहर में तीन सेंटरों पर दो पारियों में शनिवार को 3552 में से 2464 ने परीक्षा दी। जबकि 1088 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इनमें मास्टर आदित्येन्द्र सीनियर सैकंडरी स्कूल में पहली पारी में 318, दूसरी पारी में 434 ने परीक्षा दी।

हरिकिशन सीनियर सैकंडरी स्कूल में पहली पारी में 423, दूसरी पारी में 522 ने परीक्षा दी। इसी तरह सेंट पीटर सीनियर सैकंडरी स्कूल में पहली पारी में 339 और दूसरी पारी में 428 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।

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