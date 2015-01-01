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कार्रवाई:पुलिस ने शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक की नाकाबंदी, वाहनों की ली तलाशी

भरतपुर22 मिनट पहले
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भरतपुर. कुम्हेर गेट सर्किल पर कार की तलाशी लेती पुलिस टीम।
  • अपराधियों की धर पकड़ के लिए चली ए श्रेणी की नाकांबंदी

शहर में बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस ने शुक्रवार को जिले भर में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ए श्रेणी का नाकाबंदी अभियान चलाया। नाकाबंदी अभियान का नेतृत्व संबंधित पुलिस थाने के एसएचओ ने खुद किया।

सीओ सिटी सतीश वर्मा ने बताया कि शहर में थाना मथुरा गेट पुलिस ने सारस चौराहा, अटल बंध थाना पुलिस ने हीरादास चौराहा, कोतवाली थाना पुलिस ने कुम्हेर गेट चौराहा, चिकसाना थाना पुलिस ने हमारा पेट्रोल पंप पर नाकाबंदी की। वहीं सीओ ग्रामीण हरिराम मीणा ने बताया कि सेवर थाना पुलिस ने उच्चैन तिराहा, नदबई थाना पुलिस ने कुम्हेर तिराहा, कुम्हेर थाना पुलिस ने नदबई मोड एवं लखनपुर थाना पुलिस ने डहरा मोड चौकी के सामने नाकाबंदी की।

नाकाबंदी में हथियार बंद पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। उन्होंने अन्य जिलों एवं प्रांतों के वाहनों की सघन जांच की। इसके अलावा जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर उनके स्वामियों द्वारा परिवहन विभाग के नियमानुसार रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं करा रखे थे, या रजिस्ट्रेशन नंबर अस्पष्ट थे, उन वाहन स्वामियों को अपने वाहन की नंबर प्लेट को परिवहन विभाग के नियमानुसार तैयार करने की हिदायत भी दी गई। हालांकि नाकाबंदी अभियान के दौरान कोई अपराधी पकड़ में नहीं आ सका।

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