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कारोबार:फलों से भी महंगा बिक रहा आलू, खुदरा भाव ~ 45 से 50 किलो

भरतपुर22 मिनट पहले
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  • यूपी में पैदावार कम, भरतपुर में भी रकबा घटा
  • 20 दिन बाद बढ़ेगी पंजाब के आलू की आवक, दाम कम होने की उम्मीद

कोरोनाकाल में अब आलू भी भाव खा रहा है। इसके दाम केला, संतरा, पपीता और अमरूद जैसे फलों से भी ज्यादा हैं। खुदरा में नया आलू 45- 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि पुराना आलू इससे सस्ता है। इसके खुदरा भाव 35 से 40 रुपए किलो हैं।

भावों में तेजी की वजह इस बार उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार कम होना बताया जा रहा है। भरतपुर में भी इस साल रकबा काफी घटा है। पंजाब से आलू की आपूर्ति शुरू होने में अभी करीब 20 दिन का समय है। इसके बाद इसके तेवर ठंडे पड़ने लगेंगे।

आढ़तियों का कहना है कि त्योहारी सीजन और शादियां के कार्यक्रम शुरू होने से आलू की डिमांड भी बढ़ी है। क्योंकि लगभग सभी सब्जियों में इसका उपयोग होता है। हलवाई और कैटर्स भी इन दिनों ज्यादातर नए आलू की ही डिमांड कर रहे हैं। कोरोना की वजह से घरों में भी इसकी खपत बढ़ी है।

थोक विक्रेताओं का कहना है कि आलू के भावों में यह तेजी डिमांड-सप्लाई में गेप के कारण कुछ समय की ही है। करीब बीस दिन बाद जब पंजाब का आलू आने लगेगा तो इसके दाम कम होने लगेंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. देशराज सिंह बताते हैं कि ज्यादातर किसान बुवाई के लिए सामान्य आलू को ही बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डिमांड और सप्लाई में गैप आया।
आलू से भी सस्ते हैं फल
केला - 20 रुपए
संतरा - 40 रुपए
पपीता - 40 रुपए
अमरूद - 40 रुपए
चीकू - 50-60 रुपए
सेब - 80-90 रुपए
नोटः भाव प्रति किलो रुपए में

भरतपुर में इस साल बढ़ेगा आलू का रकबा
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. देशराज सिंह बताते हैं कि इस बार आलू से किसानों को अच्छी कमाई हुई है। इसलिए इस बार भी उनका रुझान आलू पर ज्यादा है। भरतपुर में पिछले साल 1620 हेक्टेयर में आलू बोया गया था। जिस तरह से बीज की डिमांड बनी हुई है, उसे देखते हुए इस बार आलू का रकबा 3240 हैक्टेयर में होने की उम्मीद है।

यूपी में करीब 20 लाख टन कम हुई पैदावार
आढ़तियों के मुताबिक आलू का उत्पादन कम होने के दो मुख्य कारण हैं। पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में बारिश होने के कारण बुवाई देर से हुई। इससे फसल का रकबा भी घटा। दूसरी वजह, फरवरी में बारिश होने का भी आलू की पैदावार पर असर पड़ा। जैसे उत्तर प्रदेश में अनुमानित 160 लाख टन आलू पैदा होता है। लेकिन, इस बार 140 लाख टन से भी कम पैदावार रही।

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