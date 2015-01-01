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निर्देश:2024 तक हर घर में पानी का कनेक्शन देने की तैयारी करें अधिकारी : डिडेल

भरतपुर3 घंटे पहले
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  • जल जीवन मिशन योजना को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जल जीवन मिशन योजना के तहत गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की दूसरी बैठक जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर डिडेल ने पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की जल जीवन मिशन महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पेयजल पहुंचाने के कार्य को समय पर पूरा करें।

उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटियों के गठन को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं तथा कमेटियों के गठन में पूरी तरह पारदर्शिता बरतते हुए सकारात्मक नजरिए के लोगों को शामिल करें। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त ग्राम पंचायतों के जल प्रबन्धन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आगामी चार वर्ष में पूर्ण करने की समयबद्ध योजना तैयार करें।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आरएसएलडीसी के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर मिशन को कामयाब बनाने के निर्देश दिए तथा रूपवास के ग्राम खेड़ा ठाकुर में स्थापित होने वाली परियोजना को जिले की माॅडल योजना के रूप में विकसित करें।

उन्होंने मिशन की सफलता के लिए जन जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली जनसुनवाई के दौरान इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा वार्ताएं दी जाएं। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव हेमन्त कुमार द्वारा जल जीवन मिशन केे उद्देश्यों, प्रमुख घटक, मिशन निधि एवं विभिन्न विभागों के दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में सीडीईओ शिक्षा रिपुसूदन सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ नागेश कुमार, सीएमएचओ डॉ. लक्ष्मण सिंह, जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता संजय अग्रवाल, आरएसएलडीसी के जिला समन्वयक सतीश कुमार मौजूद थे।

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