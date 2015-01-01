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एजुकेशन:निजी स्कूल फीस पर अड़े हैं, सरकारी स्कूलों में हो गए रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन

भरतपुर2 घंटे पहले
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फाइल फोटो
  • अभिभावक मान रहे कि जब घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करानी है तो फिर महंगी फीस क्यों दी जाए

अनलॉक होने के बाद प्राइवेट स्कूल अभी भी पूरे साल की फीस लिए जाने पर अड़े हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में हुए एडमिशन ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भरतपुर जिले में अब तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब तक करीब 1.75 लाख नामांकन (प्रवेश) हो चुके हैं।

जबकि पिछली साल यह आंकड़ा करीब 1 लाख 63 हजार 919 ही था। इस साल पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन भी सबसे ज्यादा हुए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि कोरोना की वजह से इस बार स्कूलों में कक्षाएं संचालित नहीं लग पाईं। इसलिए शिक्षकों को अभिभावकों से मिलने और उन्हें बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए समझाने का काफी वक्त मिला।

इस दौरान उन्हें सरकारी स्कूलों में मिलने वाली तमाम सुविधाओं, पढ़ाई की क्वालिटी, छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं आदि के बारे में भी समझाया गया। संभवतः इसीलिए अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति भरोसा ज्यादा बढ़ा है। प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज और फीस अधिक होना भी नामांकन बढ़ने का एक बड़ा कारण हो सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक जिले में 120 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 434 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें शिक्षा सत्र 2020-21 में 1 लाख 74 हजार 992 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। जबकि पिछले सत्र 2019-20 में एक लाख 63 हजार 919 विद्यार्थी थे। इससे पहले सत्र 2018-19 में एक लाख 66 हजार 443 विद्यार्थी थे।

सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाली ज्यादातर बेटियां

ब्लाक छात्र छात्राएं कुल बयाना 9189 11012 20201 डीग 7602 9933 17535 कामां 8124 8649 16773 कुम्हेर 5971 7555 13528 नदबई 5072 7263 12335 नगर 6468 8748 15216 पहाड़ी 7435 6900 14335 रूपवास 9836 12167 22003 सेवर 10104 11832 21936 वैर 9505 11820 21325 कुल 79306 95879 175185

प्राइवेट स्कूलों को मोटी फीस नहीं देना चाहते अभिभावक
इधर, प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। ज्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेज भी बंद कर दी हैं। वे राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम तो इतनी ही फीस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। वहीं अभिभावक अब उन्हें फीस के रूप में मोटी रकम नहीं चुकाना चाहते। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से बच्चों का यह साल तो पहले ही खराब हो चुका है। जब घर पर ऑनलाइन पढ़ाई ही करवानी है तो फिर क्यों न सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा लिया जाए। क्योंकि वहां नाममात्र की फीस ही देनी पड़ेगी।

सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है: डीईओ
^सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है। इसीलिए इस साल रिकॉर्ड एडमिशन हुए हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति और अन्य फ्लेक्स योजनाओं का भी लाभ मिलता है। अभिभावकों को शिक्षकों ने पिछले बेहतर परीक्षा परिणामों के आधार पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल का अंतर समझाया। उन्हें बच्चों को सरकारी स्कूल में ही प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित किया। सघन मॉनीटरिंग और प्राइवेट स्कूलों में फीस अधिक होने से भी एडमिशन बढ़े है।
प्रेम सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा भरतपुर

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