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उद्घाटन:ब्रज के क्षेत्रों का संरक्षण संवर्धन के साथ प्रचार भी आवश्यक : हरि चैतन्य पुरी

कामां2 घंटे पहले
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  • चरण पहाड़ी पर जायन्ट्स ग्रुप ऑफ कामवन द्वारा निर्मित सड़क का हुआ उद्घाटन

ब्रज के दिव्य पर्वत चरण पहाड़ी पर समाजसेवी संस्था जायन्ट्स ग्रुप ऑफ कामवन द्वारा निर्मित इंटरलाकिंग सड़क का उद्घाटन हरि कृपा आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी हरिचैतन्य पुरी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। ग्रुप के अध्यक्ष सुनील तमोलिया ने बताया कि रविवार की सुबह ग्यारह बजे से बिहारी दास बाबा की अध्यक्षता, कैलाश लोहिया, उमाशंकर शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित अनौपचारिक कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्यों के आर्थिक सहयोग से निर्मित नवीन इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया गया तो इस अवसर जायन्ट्स ग्रुप के हरिकुम्हेरिया, हरप्रसाद नाटाणी, संजय सर्राफ, महेंद्र अरोड़ा, अनिल सोनी, योगेश खंडेलवाल ने मुख्य अतिथि स्वामी चैतन्य पुरी का शाल, माला, दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया तो इस अवसर पर स्वामी हरिचैतन्य पुरी ने कहा कि जब राजा अकबर के दरबार मे तानसेन, बैजू बाबरा जैसे संगीतकार अपने संगीत की मधुरता से दीप प्रज्ज्वलित कर सकते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की तान से पाषाण क्यो नही पिघल सकता है। ब्रज के पवित्र क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन के साथ साथ इनके प्रचार, महिमा गान की भी आवश्यकता है।

कार्यक्रम में कैलाश लोहिया ने जायन्ट्स ग्रुप द्वारा किये गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि चरण पहाड़ी पर चुग्गा घर मे पक्षी स्वतंत्र चुग्गा चुगते हैं। जायन्ट्स के फैडरेशन ऑफिसर संजय जैन बड़जात्या ने कहा कि ब्रज की पावन धरा पर अनेको क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी भगवान श्रीकृष्ण के प्रतीक के रूप में विराजमान हैं। इस अवसर पर जायन्ट्स ग्रुप के पदाधिकारियों के साथ राजू प्रभाकर, घनश्याम गर्ग, चरन सिंह ठेकेदार, कल्याण भगत, शुभम सहित ग्राम वासी उपस्थित रहे।

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