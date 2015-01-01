पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भरतपुर निकाय चुनाव:एक लाख रुपए खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी, अधिक खर्च पर चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा

भरतपुर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
भरतपुर। जिले में 8 8 नगरपालिकाओं के लिए 11 दिसंबर को मतदान होगा।
  • 8 नगरपालिकाओं में 1 लाख 56 हजार 234 मतदाता कर सकेंगे मताधिकारी का प्रयोग

(प्रमोद कल्याण)। नगरपालिका सदस्यों के लिए चुनाव खर्च सीमा एक लाख रुपए निर्धारित की गई है। इससे अधिक खर्च करने पर चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को खर्च का पूर्ण विवरण परिणाम की घोषणा के 15 दिवस में विहित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिले की 8 नगरपालिकाओं में मतदान 11 दिसंबर को तथा मतगणना 13 दिसंबर को होगी।

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीना महावर ने दी।

एडीएम महावर ने शुक्रवार को नगर पालिका चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नगरपालिका आम चुनाव सुचारू, सुव्यवस्थित, समयबद्ध, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के निर्देश प्रकोष्ठ प्रभारियों को दिए। मतदान दल गठन एवं प्रशिक्षण, डाक मतपत्रों के मुद्रण, रूट चार्ट तैयार करने, टेंट, माइक, लाईट आदि की समुचित व्यवस्था निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए।

दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग कर उनको मतदान के लिए बूथ तक लाने एवं छोड़ने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएगी। चुनाव के दौरान ईवीएम की एफएलसी, मतदान दल प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा, नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान, मतगणना संबंधी चुनाव कार्यों में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं मतदाताओं को कोविद-19 के संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सकीय गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।

8 नगरपालिकाओं में 1 लाख 56 हजार 234 मतदाता कर सकेंगे मताधिकारी का प्रयोग
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 8 नगरपालिकाओं में कुल 1 लाख 56 हजार 234 मतदाता हैं जिनमें 82 हजार 679 पुरुष, 73 हजार 550 महिला एवं 5 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जायेगा। कुल 312 मतदान केन्द्रों की स्थापना की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजैश ने 26/11 जैसे हमले की साजिश रची थी, मोदी बोले- आतंकियों के निशाने पर चुनाव थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें