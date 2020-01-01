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डॉक्टर्स के लिए नई चुनौती:डेड वायरस नेे किया संक्रमित, पिछली तीन निगेटिव रिपोर्ट के बाद महिला फिर कोरोना पॉजिटिव

भरतपुर2 घंटे पहले
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अपना घर आश्रम में रह रही शारदा पिछले पांच माह से कोरोना संक्रमित है। - Dainik Bhaskar
अपना घर आश्रम में रह रही शारदा पिछले पांच माह से कोरोना संक्रमित है।
  • अपना घर आश्रम में भर्ती शारदा की 32वीं रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव
  • शारदा के साथ रह रही सुनीता नाम की महिला भी हुई कोरोना संक्रमित

अपना घर आश्रम में भर्ती कोरोना संक्रमित शारदा की 32वीं जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। शारदा में डेड वायरस माना जा रहा था, लेकिन शारदा के साथ रह रही दूसरी महिला सुनीता भी फिर से पॉजिटिव हो गई है। सुनीता की पिछली तीन रिपोर्ट निगेटिव थी।

उसका फिर से पॉजिटिव हो जाना डॉक्टरों के लिए चुनौती बन रहा है क्योंकि माना जा रहा था कि पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद एंटी बाॅडी डवलप हो जाते हैं। यानी उसे या उससे किसी अन्य को संक्रमण होने की आशंका नहीं रहती, लेकिन सुनीता का फिर से पॉजिटिव होना चिंता में डाल रहा है।

आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बीएम भारद्वाज का कहना है कि पिछले 15 दिनों से आइसोलेशन वार्ड में इन दो महिलाओं के अलावा तीसरा अन्य कोई व्यक्ति दाखिल नहीं हुआ। इसलिए पूरी आशंका है कि शारदा से ही सुनीता संक्रमित हुई है।

शारदा के साथ रह रही सुनीता भी कोरोना संक्रमित हो गई है।
शारदा के साथ रह रही सुनीता भी कोरोना संक्रमित हो गई है।

आशंका है कि डेड वायरस भी संक्रमण फैला सकता है। 15 अक्टूबर को सुनीता की रिपोर्ट पहली बार पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसकी दो बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव और फिर 7 जनवरी को निगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। दोनों पॉजिटिव महिलाओं में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। अब अपना घर आश्रम शारदा की जांच एसएमएस जयपुर और पुणे लैब से कराने पर विचार कर रहा है। ज्ञात रहे कि शारदा देवी पिछले 5 महीने से कोरोना पॉजिटिव हैं।

इस दौरान उनका एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से इलाज चल रहा है। अब तक शारदा करीब 45 लीटर आयुर्वेदिक काढ़ा पी चुकी हैं और 250 ग्राम से ज्यादा वजन की दवाएं खा चुकी हैं। अलबत्ता उनका वजन 8 किलो बढ़ गया है और उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। पहले से स्वस्थ हैं।

165 कर्मियों को वैक्सीन
अपना घर आश्रम में वैक्सीनेशन हो गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर अपना घर के सभी हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई गई। प्रशासनिक अधिकारी बबीता गुलाटी ने बताया कि सभी 165 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसलिए हमने अब एक वार्ड विजिटर्स के लिए खोल दिया है।

रिपोर्ट: प्रमोद कल्याण

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