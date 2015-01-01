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भरतपुर:राजस्थान के चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग की मां का निधन, पिछले कुछ समय से बीमार थीं

भरतपुरएक घंटा पहले
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भरतपुर। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग की मां प्रेमवती (फाइल फोटो)।
  • भरतपुर की नई मंडी स्थित श्मशान गृह में किया गया अंतिम संस्कार

(आदर्श मधुकर)। चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग की 85 वर्षीय माताजी प्रेमवती का शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान आरबीएम अस्पताल, भरतपुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिन से बीमार चल रही थीं। मंत्री डॉ गर्ग की माताजी के निधन का समाचार मिलते ही राजनेताओं और आमजन शोक छा गया।

गांव पीपला हाल 88 रंजीत नगर भरतपुर निवासी प्रेमवती पत्नी प्रभु दयाल गर्ग सरल और मृदुभाषी थीं। उनके दो बड़ी विवाहित पुत्री और 4 पुत्रों सहित भरा पूरा परिवार है। पुत्रों में सबसे बड़े राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग हैं। दिवंगत प्रेमवती की शव यात्रा दोपहर 12.30 बजे उनके भरतपुर निवास 88 रंजीत नगर से नई मंडी स्थित श्मशान गृह तक पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया।

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