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चिल्ला जाड़े ने दिखाया दम:भरतपुर में सर्द हवा से फिर 2.7 डिग्री पहुंचा तापमान, 30 तक शीतलहर चलने के आसार

भरतपुर43 मिनट पहले
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  • चालीस दिन के चिल्ला जाड़े 30 जनवरी तक रहेंगे

चिल्ला जाड़े अंतिम समय पर फिर जोर दिखा रहे हैं। इस कारण रात का तापमान फिर दिसंबर के आखिरी दिनों जैसा हो गया है क्योंकि सर्द हवा फिर प्रभावी हो गई है। इस कारण बुधवार को रात का तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया जबकि इस स्तर की ठंडी रात प्राय: दिसंबर के आखिरी और जनवरी के प्रारंभिक दिनों में रहती हैं।

चालीस दिन के चिल्ला जाड़े 30 जनवरी तक रहेंगे। वैसे भी सूर्यदेव के मकर राशि में रहने के आखिरी 15 दिनों में सर्दी का असर रहता आया है। शीतलहर भी चलेगी। मौसम विशेषज्ञ आरके सिंह का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है। इस कारण उत्तरी हवा प्रभावी हो गई है।

इससे पहाड़ी शीतलहर मैदानों को प्रभावित कर रही है। यह हालात अगले सप्ताह तक रहेंगे। क्योंकि इसके बाद एक और विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। साथ ही अरब सागर से नमी भी आने की स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में अभी सर्दी का माहौल बना रहेगा। दिन भले ही गुनगुने रहें, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। इसलिए बुधवार को रात के तापमान में 2.8 डिग्री लुढ़क गया। न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री रिकार्ड किया गया।

दिन-रात में 18 डिग्री का अंतर, मध्यम कोहरा रहेगा
दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री का अंतर है। इससे मध्यम कोहरा रहेगा। अरब सागर से आ रही नमी के कारण आर्द्रता 82 प्रतिशत है। यह नमी ही उत्तरी हवा के संपर्क में आते ही शाम होते ही कोहरे में बदलेगी। इधर, मौसम साफ रहने से दिन में कड़क धूप निकली, जिससे तापमान में 5.8 डिग्री का उछाल आया है। अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। वहीं रात का तापमान 2.7 डिग्री था। यानी दिन और रात के भारी अंतर का असर मौसम पर आएगा।

रिपोर्ट: प्रमोद कल्याण

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