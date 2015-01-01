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जागरुकता रैली:कोरोना से जागरुक करने के लिए बिजलीघर से अटलबंध मंडी चौराहे तक निकाली रैली

भरतपुर3 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जन जागरूकता साइकिल रैली शुक्रवार को निकाली गई, जिसे जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली बिजलीघर चौराहे से प्रारंभ होकर बाजार से होते हुए लक्ष्मण मंदिर, कुम्हेर गेट होते हुए अनाह गेट, अटलबंध मंडी चौराहे पर संपन्न हुई।

जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के प्रति जनता को जागरूक करने का अभियान ज्यादा से ज्यादा चलाएं, जिससे जनता अधिक से अधिक जागरूक हो। जनता से अपील की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करें।

कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। कोरोना गार्ड लाइन की पालना करें। अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब तक वैक्सीन नहीं है, तबतक मास्क ही वैक्सीन है। सीएमएचओ डा. लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अब बढ़ने लगा है, उसके लिए मास्क जरूर लगाएं, 2 गज दूरी रखें और हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सेनेटाइज का प्रयोग करें।

बचाव ही इस बीमारी का उपचार है। महेश वाल्मीकि सरपंच ने कहा कि समय-समय पर कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। पार्षद कपिल फौजदार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जनता को जागरूक करने के लिए नए-नए तरीके से जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जाएंगे।

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