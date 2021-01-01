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आयोजन:अनशन समाप्त होने पर निकाली रैली

जनूथर2 घंटे पहले
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जनसमस्याओं को लेकर जनूथर में 9 दिन तक चले आमरण अनशन के संयम सादगी शांतिपूर्ण के साथ गांधीवादी तरीके से सफल समापन पर रविवार को नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अनशन स्थल पर धैर्य के साथ अपनी वाजिब मांगों को लेकर पड़ाव में शरीक होने वाले क्षेत्र के नागरिकों काे माला पहनाई।

समारोह के दौरान समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर डीग-कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन का क्षेत्र के लोगों ने आभार व्यक्त किया। मौरोली के पूर्व सरपंच सतवीर नाहरौली ने कहा कि अनशन को समाप्त कराने में विधायक के दखल से जनता में उनका विश्वास बढा है। इस दौरान अनशनकारी की अगुवाई में आभार रैली निकाली गई जिसमें डीग-कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह के अनशन कारी भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चन्दभान गुप्ता व भारतमाता के जयघोषों गुंजायमान रहे।

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