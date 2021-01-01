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सुलझी गुत्थी:शादी के लिए दबाव बना रही थी साहिबा, चुन्नी से गला दबाकर कर दी हत्याः राहुल

भरतपुर2 घंटे पहले
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  • 23 मोबाइलों की 27100 कॉल डिटेल खंगालीं, 13वें दिन पकड़ा हत्यारा

कुम्हेर के सिरसई गांव के खेत में 19 जनवरी की सुबह मिली 20 वर्षीय 12वीं की छात्रा साहिबा का हत्यारा आखिरकार 13वें दिन पकड़ में आ ही गया। पुलिस ने मुल्जिम 25 वर्षीय राहुल पुत्र श्याम सुंदर खाती को बयाना स्थित धाधरैन के जंगलों से रविवार को गिरफ्तार कर लिया। अब तक की पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। रूपवास के पसोड़ा निवासी राहुल ने पुलिस को बताया कि साहिबा से उसका प्रेम प्रसंग करीब 3 साल से चल रहा था। लेकिन, कुछ महीनों से साहिबा उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी थी। गैर समुदाय की लड़की होने और सामाजिक कारणों से वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसके लिए उसे समझाने की कोशिश भी की।

वह कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि वह उसे बुरी तरह बर्बाद करने की धमकी देने लगी। इससे वह घबरा गया। इसलिए उसने उससे शादी के लिए हां तो कर दी। लेकिन, पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगा। इसीलिए उसने साहिबा को शादी के लिए अपने आईडी प्रूफ और शैक्षणिक दस्तावेज साथ लेकर आने को कहा था। 18 जनवरी की रात को वह उसे बाइक से कुम्हेर ले आया और सिरसई के पास चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी।

14 पुलिस कर्मियों ने 17 जगह दबिश दी, धाधरेन के जंगलों पकड़ा गया राहुल
एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई। इनका नेतृत्व मथुरा गेट थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह और थानाधिकारी कुम्हेर रघुवीर सिंह ने किया। इन टीमों ने पिछले 12 दिनों में मुख्य आरोपी राहुल के करीबी 23 लोगों के मोबाइल की करीब 27100 डिटेल खंगाली। जबकि 13 लोगों से राहुल के संबंध में पूछताछ भी की गई।

भरतपुर, रूपवास, जयपुर, सूरौठ, बयाना, हिन्डौन सिटी समेत 17 ठिकानों पर दबिश दी गई। लेकिन, राहुल पल-पल में स्थान बदलता रहा और पुलिस उसका पीछा करती रही। तब कहीं जाकर रविवार को राहुल पुलिस की पकड़ में आ सका। उसे सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। उससे साहिबा के शैक्षणिक दस्तावेज आदि की बरामदगी की जाएगी।

यूं हुई शुरुआत

साहिबा ने पिता से की थी राहुल के स्कूल में छेड़ने की शिकायत
उल्लेखनीय है कि मृतका साहिबा भरतपुर में कन्नी गुर्जर चौराहे पर ढाबा चलाने वाले कासिम की बेटी थी। वह 10वीं में जिस स्कूल में पढ़ती थी, राहुल उसी में टीचर था। लेकिन, साहिबा की शिकायत थी कि राहुल उसे छेड़ता और तंग करता है। इस पर घर वालों ने साहिबा को घऱ बिठा लिया। लेकिन, वह प्राइवेट तौर पर 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। पिता का आरोप था कि वह ढाबा चलाने में उसका हाथ बंटाती थी। तब कभी-कभी खाना खाने के बहाने राहुल ढाबे पर आता-जाता था। इसीलिए कासिम ने राहुल और उसके दोस्तों पर ही साहिबा को ले जाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था।

टीचर की नौकरी छोड़ी

साहिबा के पड़ोस में ही रहने लगा था राहुल
उल्लेखनीय है कि मृतका साहिबा का परिवार करीब 25 साल से भरतपुर में किराये के मकान में रहता है। यहां ढाबा चलाकर वह गुजर-बसर कर रहा था। घर में साहिबा के अलावा एक बहन और एक भाई भी है। साहिबा से प्रेम संबंध होेने के बाद राहुल ने प्राइवेट शिक्षक की नौकरी छोड़ दी थी। वह ऑयल कंपनी में सेल्समैन का कार्य करने लगा। वह गोपालगढ़ मोहल्ले में किराये का कमरा लेकर रहने लगा। और साहिबा से नजदीकियां भी बढ़ाईं।

अब पछता रहा राहुल

राहुल ने बताया साहिबा की हत्या करने के बाद में उसकी लाश को घसीटकर सरसों के खेत में डाल दिया और वहां से वापस अपने कमरे पर आ गया। अगले दिन जब 19 जनवरी को अखबार में साहिबा की लाश मिलने की खबर पढ़ी तो घबराकर उसने भरतपुर शहर छोड़ना ही मुनासिब समझा।

इसके बाद वह बयाना क्षेत्र में आ गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी लोकेशन भी बार-बार बदलता रहा। पुलिस के डर से इधर-उधर छिपता रहा। उसने कबूलनामे के दौरान कहा कि अब उसे बेहद पछतावा है, कि उसकी जिंदगी असल में अब बर्बाद हो गई है।

अब अंकिता के हत्यारे के पकड़े जाने का इंतजार

इसी एक सप्ताह में छात्रा अंकिता की भी हत्या हुई है। इसमें भी उसका पड़ोसी युवक सुनील नामजद मुल्जिम है। उसने अंकिता की 26 जनवरी को छत पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अंकिता की हत्या को लेकर कॉलेज छात्राओं में काफी आक्रोश है। पुलिस ने साहिबा के हत्यारे को तो पकड़ लिया। लेकिन, अंकिता के हत्यारे को पकड़े जाने का इंतजार है। इस घटना को लेकर शहर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों आरडी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने छात्रासंघ अध्यक्ष उपासना सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकालकर उसके हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की थी।

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