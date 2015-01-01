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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:भरतपुर और नगर में बर्फी, पनीर, घी और मावे के सैंपल लिए

भरतपुर4 घंटे पहले
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शनिवार को भरतपुर और नगर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने घी, मावा बर्फी, पनीर, रसमलाई और रसगुल्ला के 9 सैंपल लिए। सीएमएचओ डॉ लक्ष्मण सिंह के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल की टीम ने नगर में राकेश डेयरी एवं महेश चंद्र गोकुल चंद्र से घी, हरी मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, राजू मिष्ठान भंडार से पनीर और शरीफ मिष्ठान भंडार से रसमलाई का सैंपल लिया।

जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी गुप्ता की टीम ने भरतपुर में खंडेलवाल मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला, खंडेलवाल स्वीट्स से मावा बर्फी, एसके ट्रेडर्स से सजला ब्रांड के घी, सुमित ट्रेडर्स से पालीवाल ब्रांड के घी का सैंपल लिया।

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