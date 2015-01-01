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गिरफ्तारी:शार्प शूटर की पत्नी गिरफ्तार, पूछताछ के बाद जेल भेजा

भरतपुर2 दिन पहले
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आपराधिक षडयंत्र के मामले में थाना अटल बंध पुलिस ने एक शार्प शूटर की पत्नी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट के आदेश पर फिर से उसे जेल भेज दिया गया। अनुसंधान अधिकारी गंगासहाय मीणा पुलिस निरीक्षक ने बताया उक्त मामले में आरोपी शार्प शूटर की पत्नी शालिनी उर्फ शालू पत्नी आशीष निवासी गफ्फार मार्केट मस्जिद के सामने अलीगढ़ हाल निवासी सुन्दर पाडा नई मण्डी आगरा को गिरफ्तार किया गया।

बाद पूछताछ उसे जेल भेज दिया गया। उक्त मामले में शार्प शूटर आशीष पुत्र सुशील निवासी टूला सादपुर समसाबाद आगरा को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, वह भी जेल में ही है। उन्होंने बताया 24 अगस्त को प्रद्युम्न कुमार पुत्र भूपालसिंह निवासी बापूनगर की सूचना पर हुकम सिंह पुलिस निरीक्षक ने मौके पर पहुंच कर शार्प शूटर आशीष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर और तीन जिन्दा कारतूस बरामद किए थे। इस संबंध में प्रद्युम्न कुमार ने बताया था कि उसकी पत्नी से रंजिश चल रही है। उसकी मां अशरफी एवं बच्चियां आर्या, एन्जिल मौके पर मौजूद थी। इस कारण उसकी पत्नी ने उसे मरवाने के लिए इस शार्प शूटर को भेजा था।

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