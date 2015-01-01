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कार्रवाई:सरकूलर रोड के दुकानदारों को निर्माण सामग्री हटाने का मौका केवल आज

भरतपुर3 घंटे पहले
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सरकूलर रोड पर दुकानदारों के पास बिल्डिंग मेटेरियल जैसे ईंट, बजरी, मार्बल, लोहा आदि हटाने का मौका सिर्फ शनिवार तक ही है। इसके बाद 25 नवंबर से अभियान चलाकर इस सामग्री को जब्त किया जाएगा। इसके लिए यूआईटी और नगर निगम ने तैयारी कर ली है। इस संबंध में व्यापार महासंघ और संबंधित व्यापारियों को 12 नवंबर की मीटिंग में ही सूचित किया जा चुका है।

दरअसल, यातायात में बाधा को देखते हुए जिला प्रशासन और यूआईटी ने इस कारोबार को यहां से स्कीम नंबर 14 में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मथुरा बाइपास पर अचलपुरा के निकट करीब एक दशक पहले विकसित हुई इस स्कीम में 300 भूखंड उपलब्ध हैं।

करीब 65 व्यापारियों ने यहां भूखंड खरीद भी लिए हैं। यहां यूआईटी की ओर से सड़क, नाली, बिजली, पानी, डिवाइडर आदि विकास कार्य कराए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि करीब 8 किलोमीटर लंबे सरकूलर रोड पर दोनों तरफ 360 से ज्यादा अस्थाई अतिक्रमण हैं।

हीरादास चौराहा से काली की बगीची तक रोड पर पत्थर, बजरी, गिट्‌टी, मार्बल, लोहा के सामान आदि रखकर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। यही हालात कुम्हेर गेट चौराहे से रेड क्रॉस सर्किल होते हुए रीको तिराहे तक के हैं।

अतिक्रमण हटाने के लिए 25 से शुरू करेंगे अभियान: गोयल
यूआईटी सचिव एवं एडीएम सिटी राजेश गोयल का कहना है कि सरकूलर रोड से अतिक्रमण को हटाने को लेकर 12 नवंबर को ही व्यापारियों से मीटिंग की जा चुकी है। उन्हें 22 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने को पाबंद किया गया है।

अन्यथा 25 नवंबर से इस सामग्री को जब्त किया जाएगा। इन व्यापारियों को स्कीम नंबर 14 में शिफ्ट होने को कहा गया है। जिनके पास इस स्कीम में भूखंड नहीं हैं, वे नीलामी में खरीद सकते हैं।

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