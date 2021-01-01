पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

संपर्क सभा:मेवात के साइबर क्राइम पर जल्द कंट्रोल करेंगे : लाठर

भरतपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • डीजीपी बोले- कुछ बेईमान कर्मियों की वजह से पुलिस की साख पर लग रहा बट्टा, अनुशासित सिपाही बनें

मेवात क्षेत्र में पनप रहे साइबर क्राइम को लेकर डीजीपी एम.एल. लाठर ने दावा किया है कि इस पर बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन, कैसे करेंगे, इसकी रणनीति का खुलासा करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इससे अपराधी ज्यादा सावधान हो जाएंगे। बुधवार को भरतपुर की संभाग स्तरीय क्राइम मीटिंग में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अवैध खनन, गो-तस्करी, शराब का अवैध कारोबार, हथियारों की तस्करी समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की।

क्राइम मीटिंग लेने के बाद लाठर ने मीडिया को बताया कि अपराधियों के साथ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बारे में सभी को आगाह किया गया है। पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में न केवल संगीन अपराध बल्कि छुटपुट अपराधों पर भी अंकुश लगाने को कहा है।

उन्होंने कहा कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दर्ज मुकदमों की पेंडेंसी कम करने, अनुसंधान में गति लाने, भगोडे, वांछित अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने, लापता लोगों को तलाशने, गश्त व्यवस्था ठीक करने और नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए।

इससे पहले पुलिसकर्मियों की संपर्क सभा में उन्होंने कहा कि कुछ बेईमान कर्मियों की वजह से पुलिस की साख पर बट्टा लग रहा है। यह पुलिस के लिए घातक है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी अनुशासित सिपाही बने। लाठर ने बुधवार को पुलिस परेड ग्राउंड में हुई संपर्क सभा में फरियादियों और आम लोगों से संवदेनशील व्यवहार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके इलाके में अपराधी आपके नाम से खौफ नहीं खाते तो समझ लेना चाहिए कि पुलिस की कार्यशैली में कहीं न कहीं कुछ खोट है।
भरतपुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भी है चंबल पानी की जरूरत
इस दौरान संभाग के करीब एक दर्जन पुलिस कर्मियों ने समस्याएं बताईं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट परमाल सिंह गुर्जर ने कहा कि यहां चंबल के मीठे पानी के साथ-साथ और जमीन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। धौलपुर के महिला थाना के लिए पर्याप्त भवन नहीं होने, रोडवेज बसों में राजस्थान सीमा के बजाय जहां तक बस जाती है वहां तक सफर की मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को कहा। कुछ जवानों ने आवासीय क्वार्टर उपलब्ध कराने, काम के मुताबिक वेतनमान बढ़ोतरी और नौकरी के हिसाब से समय पर पदोन्नति दिए जाने की मांग भी की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser