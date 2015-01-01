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मारपीट:रात 9.30 बजे स्टेशन बजरिया में चले लाठी-डंडे, 4 घायल

भरतपुर4 घंटे पहले
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स्टेशन बजरिया में शनिवार की देर रात करीब साढ़े नो बजे पुरानी रंंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। झगड़े में दोनों पक्षों के दो-दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर रेलवे चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलाें को संभाला और उन्हें जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया।

चौकी पर तैनात हैड कांस्टेबल राकेश मान ने बताया स्टेशन बजरिया स्थित राजमहल गार्डन के दिव्यपाल सिंह बगैराह एवं बजरंग मिष्ठान भंडार के अरविंद सिंह बगैराह में दुकानों के कब्जे आदि को लेकर पूर्व से ही पुरानी रंजिश चली आ रही है। शनिवार को अचानक दोनों पक्षों के लोग अचानक भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से लाठी-ठंडे चले।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों पक्षों के दो-दो लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में देर रात्रि को करीब सवा दस बजे भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक किसी पक्ष की ओर से पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है। सुबह घायलाें के पर्चा बयान लिए जाएंगे।

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