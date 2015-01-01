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आरोप:छात्रों ने किया कुलपति का घेराव, परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप

भरतपुर4 घंटे पहले
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परीक्षा परिणामों में धांधली का आरोप लगाते हुए ब्रज विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अंकित फौजदार के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। छात्रसंघ अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिणाम में धांधलेबाजी हुई है। अंग्रेजी विषय के लगभग 700 छात्रों में से 250 से अधिक छात्र फेल हैं। 70 से 100 बच्चों के 0 अंक हैं।

जो छात्र प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में अच्छे परिणाम से पास हुए थे उनका तृतीय वर्ष में परिणाम खराब दर्शाया गया है। कोरोना के चलते द्वितीय वर्ष के परीक्षा ना होने के कारण यूजीसी व विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रमोट करने का जो फैसला लिया गया था उसमें भी विश्वविद्यालय की खामियां नजर आई हैं।

छात्रसंघ अध्यक्ष अंकित फौजदार ने कहा कि जो छात्र प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण थे उसके बावजूद भी प्रमोट के स्थान पर उनकी दो से तीन विषयों में फेल दिखा रखा है। छात्रसंघ अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार सभी छात्रों को बोनस अंक के साथ पास किया जाए नहीं तो विश्वविद्यालय पर तालाबंदी की जाएगी।

वहीं छात्रसंघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की धांधली ब्रज विश्वविद्यालय में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि समय रहते विश्व विद्यालय प्रशासन ने इन विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं किया तो विश्व विद्यालय की तालाबंदी के विश्व विद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलनात्मक कदम उठाएं जाएंगे। इस मौके पर धौलपुर जिला सह संयोजक दिनेश गुर्जर, छात्र प्रतिनिधि अमित फौजदार, मनीष हेलक, धनंजय शर्मा, मोहित, सौरभ फौजदार, तनुज, दीपक आदि छात्र मौजूद थे।

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