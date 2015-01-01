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  • Sujan Ganga Water Has Not Been Investigated For 7 Years, The High Court Orders That Quality Testing Of Canal Water Should Be Done Every Year

अनदेखी:सुजान गंगा के पानी की 7 साल से नहीं हुई जांच, हाईकोर्ट के आदेश हैं कि नहर के पानी की हर साल हो क्वालिटी जांच

भरतपुर2 घंटे पहले
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मछलियां मरी तो अब लिए सैंपल

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश हैं कि सुजान गंगा के पानी की क्वालिटी हर साल चैक करके प्रदूषण मुक्त रखा जाएगा। लेकिन, वर्ष 2003 के बाद से पानी के सैंपल नहीं लिए गए। याचिकाकर्ता श्रीनाथ शर्मा एडवोकेट का कहना है कि अगर संबंधित विभागों ने कोर्ट के आदेशों के तहत पानी की नियमित सैंपलिंग करवाकर जांच कराई होती तो प्रदूषण का स्तर इतना नहीं गिरता।

फिलहाल नहर के पानी की क्वालिटी क्या है, उसमें आक्सीजन का लेवल कितना है और मछलियों के मरने का क्या कारण है। इसकी जानकारी जुटाने के लिए पीएचईडी के लैब इंचार्ज विजयपाल सिंह ने शनिवार को नहर में तीन स्थानों से सैंपल लिए। जांच कमेटी की अध्यक्ष एडीएम प्रशासन बीना महावर ने बताया कि जांच रिपोर्ट अगले तीन दिन में आएगी।

इसमें पानी के समस्त तत्वों की रिपोर्ट मांगी गई है। इधर, नहर से मृत मछलियों का निकालने का काम जारी है। आयुक्त नीलिमा तक्षक ने बताया कि 24 लेबर और 7 नावों के जरिए मृत मछलियों को निकाला जा रहा है। शनिवार को 2 ट्रैक्‍टर-ट्राली और 2 डंपर लगाए गए। मत्स्य विभाग की सलाह पर एक बार और चूना टंटा डलवाया जाएगा।

सेवानिवृत मत्स्य अधिकारी विनोद डंडोतिया ने बताया कि चूना टंटा पाउडर से पानी की सफाई हो जाएगी। गंदगी तल में बैठ जाएगी। बदबू से निजात मिलेगी। इस मामले में पीपुल फॉर एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने एसपी को परिवाद भेजकर लाखों मछलियों और जलीय जीवों की मौत के लिए नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इसकी कॉपी पीएफए की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मेनका गांधी और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को भी भेजी गई है।

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