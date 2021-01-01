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सतर्कता दल ने पिलसू गांव में की कार्रवाई:तालाब में चोरी की बिजली से चला रहा था समरसेबिल पंप, 1.5 लाख का भरा जुर्माना

कैथवाड़ा3 घंटे पहले
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कैथवाड़ा. पीलसू में मछली पालन के ठेकेदार द्वारा डाली समरसेबिल पम्प। - Dainik Bhaskar
कैथवाड़ा. पीलसू में मछली पालन के ठेकेदार द्वारा डाली समरसेबिल पम्प।
  • तालाब में चल रहा था मछली पालन केंद्र

गांव पीलसू में ठेकेदार सोरन सिंह व आसू मछली पालन केंद्र के तालाब में बिजली चोरी से 3 एचपी की समरसेबिल पम्प चला रहे थे। सतर्कता दल पहाड़ी द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों ठेकेदार के खिलाफ बिजली चोरी के जुर्म में 1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। कैथवाड़ा जेईएन आनन्द तिवाडी ने बताया कि एईएन पहाड़ी बृजभूषण शर्मा ने निर्देशन में बिजली चोरो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

बुधवार को सूचना मिली की गांव पीलसू में मछली पालन के ठेकेदार द्वारा बिजली चोरी की जा रही है। सूचना पर सतर्कता दल पहाड़ी द्वारा गांव पीलसू में जाकर देखा तो मछली पालन के ठेकेदार सोरन सिंह पुत्र मोहन सिंह तथा आसू पुत्र अब्दुल रहमान सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर से 3 एचपी की समरसेबिल पम्प चलाकर मछलियों के तालाब में पानी भर रहे थे।

सतर्कता दल द्वारा बिजली चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया। सतर्कता दल द्वारा दोनों ठेकेदारों पर बिजली चोरी के जुर्म में 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। अगर मछली ठेकेदार द्वारा शीघ्र जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई तो दोनों ठेकेदारों के खिलाफ बिजली चोरी निरोधक थाना डीग में डिस्कॉम की और से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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