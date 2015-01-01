पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दुर्घटना का खतरा:ताखा-गुनसारा सड़क पर रखी कड़बी से हमेशा रहता है दुर्घटना का खतरा

रारह2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

गांव ताखा-गुनसारा सड़क मार्ग पर लोगों द्वारा कड़बी रखे जाने से इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों का निकलना दुश्वार हो रहा है। सड़क के सहारे रखी कड़बी की वजह से सामने से आ रहे वाहनों से बचाव की जगह नहीं होने से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वही राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गांव ताखा-गुनसारा सड़क मार्ग पर लोगों द्वारा सड़क के किनारे पर कड़बी को रखकर सड़क मार्ग को सकरा बना दिया है। सामने से आ रहे वाहन से बचने के लिए सड़क के सहारे पहले जगह होती थी, लेकिन कुछ लोगो द्वारा सड़क के किनारे पर कड़बी को रख देने से सड़क मार्ग सकरा हो गया है।

जिससे वाहनों से बचने का रास्ता नही रहा और दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है। लोगों का कहना है कि सड़क के दोनो और कडबी रख देने से वाहन चालकों को परेशानी तो होती है साथ ही आग लगने का भी भय बना रहता है। जिस पर आसानी से काबू नही पाया जा सकता है और नुकसान हो जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें