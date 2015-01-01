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दुर्घटना:सिलाई मशीन में करंट आने से टेलर की मौत

पहाड़ी3 घंटे पहले
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पहाड़ी थाना क्षेत्र के सतवाड़ी गांव में सिलाई करते हुए एक टेलर की मशीन में करंट आ गया, जिससे वह बेहोश हो गया। जिसकी पहाड़ी अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार पहाड़ी थाना क्षेत्र के सतवाड़ी गांव निवासी सोनू पुत्र वेदराम गांव में ही कपड़े सिलाई का कार्य करता था। जो बिजली की सिलाई की मशीन से कार्य करता था, रोज की तरह शुक्रवार को भी सिलाई का कार्य कर रहा था लेकिन शुक्रवार को अचानक सिलाई करते समय सिलाई की मशीन में करंट आ गया।

जिससे वह दुकान ने बेहोश हो गया। जिसको उसके परिवार जनों द्वारा पहाड़ी हॉस्पिटल में ले गए। जहां चिकित्सकों द्वारा जांच कर सोनू को मृत घोषित कर दिया गया। सोनू की मौत से गांव में मातम का माहौल है।

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