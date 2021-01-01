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मनरेगा योजना:निर्धारित अवधि में नहीं खुले टेंडर, वीडीओ पर लापरवाही का आरोप

सेड़वा3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत रोहिल्ला पश्चिम में मनरेगा योजना के तहत ऑनलाइन टेंडर भरने एवं डीडी सहित अन्य दस्तावेज जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 जनवरी एवं टेंडर निविदा खोलने की अंतिम तिथि 29 जनवरी निर्धारित की गई थी लेकिन निर्धारित तिथि के 5 दिन बीत जाने के पश्चात भी अभी तक टेंडर नहीं खोले गए तथा निविदा दाताओं ने आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने चहेते को लाभ पहुंचाने की फिराक को लेकर जानबूझकर टेंडर निविदा खोलने में देरी कर रहा है।

निविदादाताओं ने जब ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर ग्राम पंचायत में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों के डीडी एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए इस संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाही तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इसको लेकर निविदा दाताओं ने रोष प्रकट करते हुए ग्राम विकास अधिकारी पर लापरवाही आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने की मांग की।
^ग्राम पंचायत रोहिल्ला पश्चिम में एकमात्र फर्म की ई निविदा प्राप्त हुई थी, जिसके संपूर्ण दस्तावेज एवं निविदा रजिस्टर पंचायत समिति सेड़वा में जमा करवा दिया गया है। निविदा खोले जाने का कार्य पंचायत समिति स्तर पर ही होगा।
-पूनमाराम, वीडीओ, रोहिल्ला पश्चिम
^निविदा में निर्धारित अंतिम तिथि से लेकर लगातार निविदाएं खोली जाने का कार्य किया जाता है। 1 दिन में 5 से 6 ग्राम पंचायतों की निविदाएं खोली जाती है। जिसकी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं होती। किसी ग्राम पंचायत को जल्दी है तो सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को बुलाकर निविदा खोल दी जाएगी।
-रामावतार शर्मा, बीडीओ, सेड़वा

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