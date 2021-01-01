पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लोकार्पण:गरीबों की सहायता के लिए आगे आए संपन्न वर्ग : डॉ. गर्ग

भुसावर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भुसावर में भामाशाह द्वारा अग्रवाल समाज को दान में दिये भवन का लोकार्पण

भुसावर में सेठ मांगीलाल भडाके वालों द्वारा अग्रवाल समाज को दान में दिए गए भवन का लोकार्पण राज्य मंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग ने किया। अध्यक्षता वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल ने की। विशिष्ठ अतिथि के रूप में शिक्षाविद वासुदेव प्रसाद गुप्ता, नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मगोपाल चतुर्वेदी, भुसावर पालिकाध्यक्ष सुनीता जाटव एवं बयाना पालिकाध्यक्ष विनोद अग्रवाल उपस्थित थे।

समारोह में डाॅ. गर्ग ने दान को सबसे बडा पुण्य बताते हुए कहा कि सम्पन्न व्यक्तियों को अपने समाज के अतिरिक्त सभी वर्गों के गरीब लोगों को अपनी आय का कुछ हिस्सा दानस्वरूप प्रदान करना चाहिए। इस अवसर पर खादी गांधी सेवा समिति बयाना के मंत्री एवं दान देने वाले परिवार के मुखिया रामभरोसी लाल गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया बाद में भुसावर अग्रवाल समाज की ओर से उनका सम्मान किया गया। उनके पुत्र यशपाल गर्ग एवं विशाल गुप्ता का भी सम्मान किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser