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धर्म समाज:बसंत हनुमान मंदिर पर हुए भंडारे में श्रद्धालुओं ने पाई अन्नकूट प्रसादी

भरतपुर3 घंटे पहले
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शहर की सरकूलर रोड स्थित नसिया जी जैन मंदिर के सामने श्री बसंत हनुमान मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। अन्नकूट में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण किया। प्रसादी कार्यक्रम से पूर्व श्री हनुमान जी की आरती एवं सुंदरकांड का पाठ भक्तजनों द्वारा किया गया ।

वहीं जेसीआई, भरतपुर रॉयल क्लब की नवनियुक्त अध्यक्षा आशु शर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर रमेश चंद गुप्ता, लेखराज चौधरी, दरब सिंह पहलवान, करन सिंह मास्टर, शिवराज, राजेश शर्मा, लोकेश पाठक,गुलजारी लाल,गोविन्द ,अजय, मनीष, रविन्द्र, बृजमोहन, जीवन अभोर्रा सहित सभी कार्यकर्ताओं एवं कॉलोनी वासियों ने अपना सहयोग प्रदान किया।

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