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धनतेरस विशेष:259 साल पहले धनतेरस को जारी हुआ था भरतपुर रियासत का पहला सिक्का, अभी कीमत 593 रुपए

भरतपुरएक घंटा पहले
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भरतपुर में बिकते हैं 300 किलो चांदी के सिक्के
  • भरतपुर के अलावा डीग में भी थी सिक्के ढालने की टकसाल, लेकिन पहला सिक्का आगरा में बना
  • धनतेरस पर दीपावली पूजन के लिए चांदी का सिक्का खरीदने की है परंपरा

प्रमोद कल्याण. अब शायद ही किसी को पता हो कि भरतपुर में भी कभी सिक्के ढाले जाते थे। भरतपुर के अलावा डीग में भी टकसालें बनी थीं। लेकिन, भरतपुर रियासत का पहला सिक्का सन 1761 में महाराजा सूरजमल ने आगरा की टकसाल में ढलवाया था। जिसे धनतेरस के दिन रिलीज किया गया। इसका वजन 171.86 ग्रेन था। आज के समय में उसकी कीमत 593 रुपए है। तब एक रत्ती सवा दो ग्रेन के बराबर मान्य थी।

डीग की टकसाल में चांदी का रुपया ढाला जाता था। इसका वजन 11 माशा और मूल्य कलदार रुपए के बराबर था। भरतपुर राज्य में एक माशा 8 रत्ती का होता था। इसके बाद महाराजा सूरजमल ने डीग में टकसाल खोली और सन् 1796 में यहीं सिक्के ढाले जाने लगे। अधिकांश सिक्के चांदी के थे। यह टकसाल में सन् 1878 तक सक्रिय रही।

भरतपुर की टकसाल में ढले सिक्के अभी भी बहुत से लोगों के पास सुरक्षित हैं। कुछ सिक्के राजकीय संग्रहालय में भी उपलब्ध हैं। यह सिक्के भले ही साधारण और हस्त निर्मित थे। लेकिन इनकी कीमत और मान्यता काफी थी। क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय अधिक था। भरतपुर रियासत में डीग और भरतपुर के बाद में कुम्हेर और वैर में भी टकसाल होने का इतिहास में जिक्र है।

घन और डाई से बनते थे सिक्के

टकसाल में हथौड़े और घन से पहले सिक्के का बेस तैयार किया जाता। फिर इन पर रियासत द्वारा स्वीकृत मोहर की डाइयां रखकर भारी हथौड़े से चोट मारी जाती थी। इससे सिक्के के दोनों तरफ राज्य का प्रतीक चिन्ह अंकित हो जाता था। कई बार सिक्के पूरी तरह ढल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी मान्यता रहती थी। यानी कोई व्यक्ति उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकता था। क्योंकि उसमें धातु और राज्य चिन्ह की वैल्यू थी। अधिकतर सिक्के चांदी के थे।

इसलिए इनका प्रचलन ज्यादातर व्यापारियों और धनवान लोगों में ही होता था। 19 वीं सदी के उत्तरार्ध और 20 वीं सदी के शुरू में तांबे के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। लेकिन चांदी का सिक्का आज की तरह सिरमौर था। इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा ने बताया कि रियासत का पहला सिक्का धनतेरस को रिलीज हुआ था। हालांकि भरतपुर स्वतंत्र रियासत थी। लेकिन, सभी जगह मुद्रा प्रचलन में सरलता रहे इसलिए सिक्के के एक ओर दि‍ल्ली के शाह का नाम भी अंकित होता था।

सन् 1763 में महाराजा सूरजमल द्वारा जारी किये गये सिक्के में एक ओर सिक्का मुबारक बादशाह गाजी शाह आलम यानि बादशाह आलम का शुभ सिक्का और सिक्के के दूसरी ओर जब बुजीं अनवरपुर सनह जुलूस। यानि वैभव के शिखर वाले नगर (भरतपुर) में ढाला गया अंकित था।

1763-1910 तक भरतपुर राज्य में तांबे का एक ही प्रकार का सिक्का प्रचलन में रहा।

अंग्रेजों ने अपने सिक्कों के लिए बंद कराई टकसाल
इतिहास की जानकार डॉ. सुधा सिंह के मुताबिक अंग्रेजों की नीति थी कि देशी रियासतों की मुद्रा को कैसे भी प्रभावहीन किया जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार के विदेश विभाग ने 6 अक्टूबर 1870 को टकसाल बंद करने का आदेश जारी किया। इसमें टकसालों के पुनरुद्धार अथवा उन्हें खोलने की अनुपति नहीं देने की बात कही गई।
इस बार 5 ग्राम चांदी का सिक्का भी बाजार में
चांदी के सिक्कों का क्रेज आज भी कायम है। दीपावली पर भरतपुर में हर साल करीब 300 किलो चांदी के सिक्के बिकते हैं। बाजार में 5 से 500 ग्राम तक के सिक्के उपलब्ध हैं। एक ज्वैलर्स ने बताया कि ज्यादातर डिमांड 10 से 20 ग्राम के सिक्कों की रहती है, फिर भी महंगाई काे देखते हुए इस साल 5 ग्राम के सिक्के की मांग निकल रही है।

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