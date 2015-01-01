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कोरोना अपडेट:जिले में कोरोना के 39 नए पॉजिटिव निकले, अब तक जिले में 6225 लोग संक्रमित हो चुके हैं

भरतपुर4 घंटे पहले
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जिले में शनिवार को 39 नए पॉजिटिव रोगी निकले हैं। इनके सहित अब तक जिले में 6225 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 95 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। शनिवार को 22 लोगों के रिकवर्ड होने के बाद अब तक 5834 लोग ठीक हो कर घर जा चुके हैं।

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