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टीकाकरण:वैक्सीन का तीसरा ट्रायल सफल, ऋषि जाट फिट

भरतपुर4 घंटे पहले
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  • 35 नए कोरोना रोगी मिले,एक और ने दम तोड़ा

कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल पुष्प वाटिका निवासी ऋषि जाट पर लगभग सफल रहा है। उन्हें इससे अब किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले दो ट्रायल में जरूर कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन तीसरी डोज के बाद वे अपने आपको को ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। इधर, जिले में गुरुवार को 35 नए पॉजिटिव रोगी मिले। जबकि एक और संक्रमित रोगी ने दम तोड़ दिया। जिले में अब तक संक्रमित हुए रोगियों का आंकड़ा अब 8731 तक पहुंच गया है। जबकि अब तक 118 लोग दम तोड़ चुके हैं। इधर, भास्कर से बातचीत में ऋषि ने बताया कि वैक्सीन का ट्रायल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ओर से किया गया। पहला डोज उन्हें 12 नवंबर को लगा था। उससे सर्दी के साथ हल्का बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत थी। दूसरी डोज 24 नवंबर को लगी। इसमें टायलेट अधिक आने और हल्के बुखार की शिकायत थी। लेकिन, 11 दिसंबर को हुए तीसरे ट्रायल के बाद सेहत पूरी तरह सामान्य है।

किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि को-वैक्सीन का अब फाइनल ट्रायल हो चुका है। भारत बॉयोटेक और आईसीएमआर की ओर से को-वैक्सीन की टेस्टिंग 12 शहरों में हुई है। वैक्सीन का कोड नेम बीवी-152 रखा गया है।

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