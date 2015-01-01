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  • Threat Of Giving 10 Lakh Rupees To Mathura Jeweler From Bharatpur Central Jail Saver, 3 Mobiles Recovered From Accused In Robbery Case

अपराध:भरतपुर सेंट्रल जेल सेवर से मथुरा के ज्वैलर को 10 लाख रुपए देने की धमकी, डकैती के मामले में बंद आरोपी से 3 मोबाईल बरामद

भरतपुर10 मिनट पहले
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भरतपुर। सेवर जेल से मथुरा के ज्वैलर को धमकी दी गई। पुलिस ने बंदी से तीन मोबाइल बरामद किए हैं।
  • देर रात हुई सेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज

(आदर्श मधुकर)। सेंट्रल जेल सेवर से मथुरा के ज्वैलर को 10 लाख रुपए देने की धमकी दी गई, जिस पर पुलिस ने जेल में गुरुवार को सर्च अभियान चलाया। इस दौरान डकैती के मामले में बंद एक बंदी से तीन मोबाइल और सिम बरामद हुई हैं जिसके खिलाफ देर रात सेवर थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में शुक्रवार को और खुलासा हो सकता है।

सेवर थाना एसएचओ राजेश खटाना ने बताया कि सेंट्रल जेल सेवर में उद्योग नगर थाना इलाके में 7 साल पहले हुई डकैती के मामले में मथुरा का पंकज बंद है। उसने सेंट्रल जेल सेवर से मथुरा के एक ज्वैलर को धमकी दी और 10 लाख रुपए की डिमांड की।

सूचना मिलने पर सीओ सिटी सतीश वर्मा और सीओ ग्रामीण हरिराम मीणा के अलावा शहर के अटलबंद व सेवर थाना पुलिस ने देर शाम तक करीब 2 घंटे सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पंकज के बैरक में उसके कब्जे से तीन मोबाइल और सिम बरामद की गईं। देर रात 11 बजे सेवर थाना में जेल प्रशासन की ओर से मामला दर्ज किया गया।

यह दर्ज कराई रिपोर्ट
सेवर थाना एसएचओ राजेश खटाना ने बताया कि सेंट्रल जेल सेवर के जेलर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि गुरुवार शाम सीओ सिटी सतीश वर्मा, सीओ ग्रामीण हरीराम मीणा, सेवर थाना एसएचओ राजेश खटाना मय पुलिस जाब्ता व साइबर टीम सेंट्रल जेल पहुंचे।

इन्होंने जेल अधीक्षक अशोक वर्मा को सूचना दी कि बंदी पंकज शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी चौक बाजार मथुरा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तथा सेंट्रल जेल सेवर से मोबाइल का प्रयोग करके अपनी गैंग के लोगों को निर्देशित कर रहा है।

इस सूचना पर टीम ने जेल के वार्ड नं 17, 18 व उच्च सुरक्षा गार्ड में तलाशी ली। तलाशी के दौरान वार्ड नं. 18. में विचाराधीन बंदी पंकज शर्मा पुत्र अशोक शर्मा के कब्जे से 3 मोबाइल मय बैटरी, 1 चार्जर, 2 सिम, 3 ईयरफोन एवं 1 डाटा केवल बरामद किए गए।

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