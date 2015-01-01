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एंबुलेंस की ट्राले से भीषण टक्कर:शव लेकर जयपुर आ रही थी एंबुलेंस, 3 की मौत; भरतपुर के सेवर के पास हुआ हादसा

भरतपुर16 मिनट पहले
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भरतपुर। ट्रोले से टकराई एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
  • पुलिस ने घायलों को आरबीएम अस्पताल में कराया भर्ती

(संत कौशिक). शहर के सेवर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक एंबुलेंस और और ट्रोले में हुई भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई। एंबुलेंस एक व्यक्ति का शव लेकर जयपुर जा रही थी। मरने वालों में मृतक के दो दोस्त भी हैं। हादसा इतना भीषण था कि एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

जानकारी के अनुसार, भरतपुर निवासी दिलीप कुमार सैनी के शव को लेकर एंबुलेंस भरतपुर से जयपुर जा रही थी। एंबुलेंस में मृतक के परिजन एवं दोस्त सवार थे। रास्ते में सेवर थाने व रिलायंस पेट्रोल पंप के पास गाड़ी सामने से आ रहे ट्रोले से टकरा गई।

मृतक के दोस्तों की मौत, पत्नी हुई घायल
हादसा इतना भीषण था कि एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसमें सवार मृतक के दोस्त भरतपुर निवासी नितिन शर्मा और कृष्ण गोपाल और रॉबिन सैनी की मृत्यु हो गई। वहीं मृतक की पत्नी मनीषा सैनी, उसका पुत्र हिंमांशु सैनी और एंबुलेंस का ड्राइवर राजा बाबू घायल हो गए। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तथा घायलों को तथा शवों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया।

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