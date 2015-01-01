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एकता दिवस मनाया:आत्मसम्मान बचाने के लिए विप्र समाज को होना होगा एक

भरतपुर2 दिन पहले
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राष्ट्रीय परशुराम सेना की ओर से मंगलवार को टेक्नोलॉजी पार्क सेवर में एकता दिवस का आयोजन किया जिसमें विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने भागीदारी की। राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सुनील पीढ़ी ने बताया कि विप्र एकता दिवस पर ब्राह्मण संगठनों ने विप्र एकता और विप्र आत्मसम्मान विषय पर चर्चा की।

इस अवसर पर श्री ब्राह्मण सभा जिला अध्यक्ष डॉ लोकेश शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कौशलेश शर्मा, महामंत्री जीवन लाल शर्मा, विप्र फाउंडेशन युवा जिला अध्यक्ष उमेश पाराशर, महर्षि परशुराम युवा परिषद अध्यक्ष देवव्रत टिन्ना, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से लोकेश पाराशर, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष सुनील लवानिया ने चर्चा में भाग लिया।

इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी से रोहिताश चतुर्वेदी, मदन गोपाल शर्मा, आलोक शर्मा, नेत्र कमल मुद्गल, अनुराधा शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, पीयूष जयशंकर टाइगर ने समाज की एकजुटता की अपील की गई। यहां कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय परशुराम सेना ने 15 परिवारों के 80 लोगों को 1 माह का राशन वितरण किया तथा उन्हें कोरोना से बचाव के लिए सेनेटाइजर व मास्क वितरित किए। मंच का संचालन रविन्द्र मोहन शर्मा ने किया।

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