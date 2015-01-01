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धनतेरस:भरतपुर में आज धन वर्षा का योग, 30 करोड़ के कारोबार की उम्मीद में बाजार, 150 से ज्यादा कारें बुक

भरतपुरएक घंटा पहले
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भरतपुर. जामा मस्जिद समेत शहर के सभी बाजार सजे।
  • ग्राहकों में दिखा लास्ट मिनट शॉपिंग ट्रेंड
  • लक्ष्मी के स्वागत में जमीं पर चमके सितारे

धनतेरस हालांकि गुरुवार की रात से ही शुरू हो गई है। लेकिन, भरतपुर में शुक्रवार को मनाई जाएगी। चूंकि इस बार ग्राहकों में लास्ट मिनट शॉपिंग ट्रेंड उभर रहा है। इसलिए शुक्रवार को बाजार में भारी भीड़ रहने की संभावना है। व्यापारिक संगठनों का आंकलन है कि धनतेरस पर 25 से 30 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है।

सबसे अधिक बिजनेस ऑटो मार्केट में होगा। क्योंकि करीब 150 से ज्यादा कारों की बुकिंग हो चुकी हैं। इनके अलावा 1000 से ज्यादा दुपहिया वाहनों की ब्रिक्री होने की उम्मीद है। बाजार में ज्वैलरी और चांदी के सिक्कों की भी खासी डिमांड हैं।

क्योंकि अधिकांश लोग दीपावली पूजन के लिए चांदी के सिक्के और सोने की मोहरें खरीदते हैं। व्यापार महासंघ के महामंत्री नरेंद्र गोयल का कहना है कि कोरोना के माहौल से बाजार अब उभर रहा है। ग्राहकी ठीक है। उम्मीद है कि पिछले साल के बराबर कारोबार हो जाएगा।
ऑटो मोबाइल; लोकप्रिय ब्रांड की वेटिंग तीन माह
वाहन डीलरों का कहना है कि धनतेरस पर शुक्रवार को 1200 गाड़ियों की डिलीवरी दी जाएगी। इनमें 150 कार एवं 1000 अन्य दो पहिया और व्यवसायिक वाहन शामिल हैं। कार विक्रेता अनिल अग्रवाल ने बताया कि एसयूवी वाहनों की डिमांड ज्यादा है। लोकप्रिय ब्रांड की वेटिंग 3 माह तक चल रही है। कार विक्रेता इंद्रपाल सिंह ने बताया कि उम्मीद है कि ऑटो सेक्टर में भी पिछले साल के बराबर कारोबार होगा। क्योंकि ऑटो लोन के लिए कंपनियों ने कई स्कीमें दी हैं। चार पहिया वाहनों की बिक्री पिछली धनतेरस की तुलना में अधिक होने का अनुमान है।

क्लाथ; वूलन टॉप, डेनिम जैकेट और ट्यूड फैब्रिक
कारोबारी अशोक ताम्बी ने बताया कि मार्केट में इस बार गर्ल्स के लिए सेमी वूलन टॉप,डेनिम जैकेट, ट्यूड फैब्रिक,रौम्पर, ट्यूनिक,डांगरी सेट,पोचू, वूलन शृग,डेनिम जम्पसूट,जॉगिंग ट्रैक सूट,कैप-टीशर्ट आदि ट्रेंड में हैं।
कैश फ्लो; जिले के 205 एटीएम में रहेगा पर्याप्त पैसा
बाजार में कैश फ्लो बनाए रखने के लिए बैंकों ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। जिले के 205 एटीएम और 750 बैंक तक कैश मुहैया कराया गया है। एटीएम मशीनों में कैश भरने वाली एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत के मुताबिक एटीएम में तुरंत कैश डाला जाए। एलडीएम कैप्टन रविंद्र पांडे ने बताया कि अगले तीन दिन में करीब 50 करोड़ रुपए एटीएम और बीसी के जरिए बाजार में आने की उम्मीद है।

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